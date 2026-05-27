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Este miércoles ingresó a la Cámara de Diputados de Santa Cruz un ambicioso proyecto de ley que busca instaurar un nuevo Código Electoral Provincial integral, en reemplazo del esquema que ya está derogado (la ley de lemas), estableciendo nuevas reglas para las elecciones provinciales, municipales y de comisiones de fomento.

La iniciativa, firmada por los diputados Eloy Echazú y José Bodlovic, incorpora cambios estructurales al sistema electoral santacruceño, entre ellos la prohibición definitiva de los lemas y sublemas, la implementación de la Boleta Única de Sufragio (BUS), las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la paridad de género y una cláusula de “Ficha Limpia”.

Los diputados José “Pepe” Boblovic y Eloy Echazú, autores del proyecto de ley. (Foto: La Opinión Austral).

El texto establece que “queda expresamente establecida la inaplicabilidad de cualquier sistema de sumatoria de votos por lemas o sublemas en todo el territorio provincial”, aunque habilita un esquema limitado de adhesión de boletas entre agrupaciones provinciales y municipales.

Además, el proyecto fija la obligatoriedad de realizar elecciones simultáneas en toda la provincia. En ese sentido, determina que “queda expresamente prohibido el desdoblamiento de las elecciones municipales respecto de las provinciales”, por lo que todos los municipios deberán votar el mismo día.

PASO y Boleta Única

Uno de los ejes centrales de la propuesta es la incorporación de las PASO para todos los cargos electivos provinciales y municipales.

El articulado sostiene que “todas las agrupaciones políticas procederán en forma obligatoria a seleccionar sus candidatos” mediante elecciones primarias abiertas y simultáneas, “aun en aquellos casos en que se presentare una sola lista”. También se establece un umbral electoral del 1,5% para poder competir en las elecciones generales.

En paralelo, el proyecto crea el sistema de Boleta Única de Sufragio para todos los procesos electorales de Santa Cruz. La boleta incluirá todas las categorías y permitirá votar lista completa o realizar voto cruzado por categorías.

Hay consenso entre casi todos los sectores por la boleta única.

Según los fundamentos, el objetivo es garantizar “transparencia absoluta a los comicios” y terminar con prácticas vinculadas al robo de boletas y la desigualdad logística entre partidos políticos.

“El sistema de múltiples boletas partidarias dependía enteramente de la capacidad financiera y logística de cada partido para imprimir, reponer y proteger sus boletas”, señala el texto.

“Ficha Limpia”

El proyecto incorpora restricciones para acceder a candidaturas, conocido como “Ficha Limpia“. No podrán integrar listas quienes tengan condenas firmes por delitos dolosos, delitos contra la administración pública, delitos de lesa humanidad o quienes figuren como alimentantes morosos.

En los fundamentos, los autores remarcan que la iniciativa busca “elevar los estándares de calidad humana y ética de la representación política”.

Además, el nuevo Código Electoral incorpora regulaciones específicas sobre campañas digitales e inteligencia artificial. Entre las prohibiciones figura “la generación, alteración o difusión de contenidos -imágenes, audios o videos- falsos o engañosos mediante herramientas tecnológicas o de inteligencia artificial”.

Incluso, toda publicidad generada mediante IA deberá incluir de manera obligatoria la leyenda: “Contenido generado mediante inteligencia artificial”.

Debate obligatorio

Otro de los puntos novedosos es la obligatoriedad de debates públicos entre candidatos a gobernador e intendentes. Para el caso de gobernador, deberán realizarse dos debates y uno de ellos tendrá que concretarse obligatoriamente en el interior provincial.

Proponen que los debates electorales sean obligatorios.

“El candidato que no participe será sancionado con la quita de espacios publicitarios y aportes de campaña; su atril permanecerá vacío durante la transmisión para denotar su ausencia”, establece el proyecto.

También se crea un Registro Provincial de Infractores Electorales y una Unidad de Multa Electoral (UME), cuyo valor estará atado al precio del litro de gasoil premium.

Los fundamentos

En los fundamentos, los diputados sostienen que Santa Cruz mantiene “una deuda institucional” por la falta de un régimen electoral integral y remarcan la necesidad de establecer reglas claras antes de las elecciones de 2027.

“La provincia experimenta un vacío normativo de fondo para cargos generales”, advierten, y recuerdan que tras la acefalía en la Comisión de Fomento de Cañadón Seco se debió sancionar una ley transitoria para garantizar ese proceso electoral.

Una de las últimas elecciones con Ley de Lemas, derogada en Santa Cruz. Decenas de opciones electorales y mucha confusión.

También destacan que el proyecto toma elementos de distintas iniciativas previas impulsadas por diferentes bloques políticos y se inspira en experiencias implementadas en provincias como Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Chubut.

“Este sistema integral de Código Electoral y Boleta Única de Sufragios tiene como fin último salvaguardar la herramienta básica de la República -el voto libre y directo del ciudadano-, dotando de transparencia absoluta a los comicios y brindando a las autoridades electas la legitimidad que solo emana de la representación genuina”, concluye el documento.

Cabe destacar que actualmente la provincia de Santa Cruz no cuenta con una herramienta electoral propia ya que, desde la derogación de la ley de lemas, no fue reemplazada por otro sistema electoral. En la Legislatura hay al menos cinco proyectos de ley en este sentido.