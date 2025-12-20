Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante la inauguración del nuevo edificio de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de Río Gallegos, el jefe de Gabinete municipal, Diego Robles, destacó el valor de la obra como logro de gestión y aprovechó el contacto con la prensa para referirse al complejo escenario económico que atraviesan los municipios de Santa Cruz. En ese contexto, planteó la necesidad de avanzar hacia un pacto fiscal y social que incluya a todas las intendencias de la provincia.

Un espacio recuperado para una política pública sensible

Robles valoró el trabajo que desarrolla el equipo de la Secretaría de Niñez y Adolescencia, a cargo de Julia Chalub, y remarcó que se trata de un área clave que muchas veces no recibe el reconocimiento que merece. “Es un trabajo difícil por la naturaleza de la tarea y por las incumbencias que tiene el área. Muchas veces reciben críticas injustas”, sostuvo.

El funcionario recordó que, cuando asumió la actual gestión municipal encabezada por el intendente Pablo Grasso, el edificio se encontraba abandonado pese a figurar como inaugurado. “Este espacio tuvo otro destino en su momento y Pablo tomó la decisión política de recuperarlo para Niñez. Empezamos a trabajar con personal municipal, con compromiso y vocación, hasta lograr estas instalaciones que hoy inauguramos”, afirmó.

Además, subrayó la importancia simbólica del acto, que coincidió con el aniversario de la ciudad. “Marca el rumbo de gestión, la visión de Estado que tenemos y lo que pretendemos para Río Gallegos. Ojalá este lugar sirva a toda la comunidad de ahora en adelante”, expresó.

Recursos municipales y un contexto económico adverso

Consultado sobre la situación presupuestaria del Municipio y el pago de salarios y aguinaldos, Robles explicó que la problemática de los recursos no afecta solo a Río Gallegos. “El problema de los recursos es general. La crisis económica y la recesión golpean a todos”, indicó, en línea con lo expresado durante la jornada por referentes institucionales de la provincia.

En ese sentido, señaló que las decisiones y políticas adoptadas a nivel nacional y provincial impactaron de lleno en Santa Cruz. Según detalló, la provincia registra altos niveles de desempleo, una fuerte caída de la coparticipación, un desplome de las regalías y un éxodo de trabajadores con altos ingresos, lo que reduce la recaudación y los fondos que reciben los municipios.

Río Gallegos sin asistencia provincial

Robles remarcó que el Municipio de Río Gallegos no recibe asistencia financiera del Gobierno provincial, a diferencia de otras comunas, lo que agrava la situación. “Eso hace que el escenario sea todavía más complejo”, afirmó.

Sobre la política salarial, aclaró que la gestión municipal mantiene el compromiso de cumplir con los pagos, aunque evita anunciar fechas con anticipación. “No anunciamos fechas de pago, eso ya lo saben todos. Sí trabajamos para cumplir en el menor tiempo posible y ese va a seguir siendo el camino”, sostuvo.

El jefe de Gabinete detalló que, mientras los recursos de noviembre resultaron menores a los de enero, el gasto salarial aumentó un 29% durante el año como consecuencia de los incrementos otorgados para acompañar la inflación. “Ese desequilibrio financiero se produce y nos obliga a buscar medidas y herramientas para sortear la coyuntura”, explicó, y advirtió que el 2026 “va a ser durísimo”.

Críticas al endeudamiento y falta de diálogo

Robles también cuestionó la falta de sanción de un presupuesto provincial y el nivel de endeudamiento previsto. “Se habla de un endeudamiento inédito para la historia económica reciente de la provincia, sin una explicación clara de cómo se pasó de un supuesto superávit a la necesidad de tomar una deuda millonaria para cubrir un déficit”, planteó.

En ese análisis, advirtió que ese déficit también impacta en los municipios y reclamó una estrategia distinta por parte del Gobierno provincial. “Pensábamos que, como ocurre en otras jurisdicciones, se iba a convocar a un diálogo amplio frente a una situación que nos afecta a todos”, señaló.

El llamado a un pacto fiscal y social

En ese marco, Robles expresó con claridad el eje central de su planteo político. “Hay que avanzar hacia un pacto fiscal y social que involucre a todas las intendencias y que nos siente a todos en la misma mesa”, afirmó. Según explicó, ese mismo diálogo que se reclama a nivel nacional debería practicarse dentro de la provincia.

El funcionario sostuvo que el Municipio de Río Gallegos y el espacio político que representa tienen propuestas e ideas para aportar a la construcción de una Santa Cruz distinta. “Queremos que a la provincia le vaya mejor porque queremos que a la ciudad le vaya mejor. Ese es nuestro objetivo”, remarcó.

Finalmente, llamó a construir soluciones desde la participación y la escucha. “Nadie es dueño de la verdad. En la construcción colectiva y en el debate abierto podemos encontrar una mejor salida a la crisis que hoy atraviesa la provincia”, concluyó.