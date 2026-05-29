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El diputado provincial Pedro Muñoz analizó el proyecto del Poder Ejecutivo que solicita autorización para contraer un endeudamiento por USD 600 millones. Sus declaraciones en LU12 AM680 se dieron el día posterior a la presentación del equipo económico de la Provincia en la Legislatura, donde se evaluaron aspectos constitucionales, el listado de obras, los antecedentes históricos de Santa Cruz y la situación fiscal actual.

Enfatizó que un crédito debe dirigirse a un objetivo específico y nunca a gastos corrientes como el pago de salarios o el funcionamiento diario del Estado. “No deben ser para gastos corrientes. Como ocurre en una casa, uno compara las posibilidades antes de pedir un crédito, mira las variables, la oferta y las tasas de interés. Pero lo que más se debe analizar es el destino que tendrá ese dinero”, puntualizó.

remarcó que la Constitución Provincial es clara en su artículo 40 y exige detallar el uso de los fondos. El referente de la oposición afirmó que el proyecto original ingresó incompleto por no especificar el plan de infraestructura. El Poder Ejecutivo incorporó formalmente el listado de obras al expediente recién el pasado jueves.

Tapa del Diario La Opinión Austral del viernes 29 de mayo de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

El próximo miércoles se reunirá la Comisión de Asuntos Constitucionales para evaluar si la iniciativa cumple con los requisitos legales antes de avanzar al debate de fondo. “Lo primero que se trata es si se reúnen los requisitos constitucionales o normativos vigentes. La primera obligación que tenemos como diputados es esa, más allá de la discusión de fondo que ocurra después”, aclaró.

Matriz productiva

En legislador expresó su voluntad de mantenerse al margen de las disputas partidarias tradicionales para priorizar la realidad social. “Mi decisión va a ser en función de lo que piense respecto a la necesidad real, y la necesidad fundamental es la de los vecinos. Todo el mundo habla de un montón de cosas, pero nadie habla de los vecinos”, cuestionó.

En Santa Cruz, la frase “cambiar la matriz productiva” se transformó en un enunciado recurrente que no se materializó en las últimas décadas, según expresó el docentge jubilado. Calificó la situación actual como crítica, recordando la “pérdida de oportunidades históricas con presupuestos más holgados”, “de un programa de 945 viviendas planificadas para la provincia, solo se alcanzó a construir el 30%“.

Señaló que el Ministro de Economía argumentó ante el cuerpo legislativo que el esquema de obras en el que avanzará Provincia se confeccionó en base a demandas pendientes de las localidades y negociaciones con los intendentes. No obstante, marcó que los diputados por el pueblo deberán abrir instancias de consulta con los jefes comunales de cada distrito para auditar la conveniencia de los proyectos.

Ezequiel Verbes, ministro de Economía de Santa Cruz.

En sus declaraciones, Muñoz observó que “modificar la matriz productiva de Santa Cruz demanda montos muy superiores a los USD 600 millones solicitados”. Analizó que la primera etapa del Acueducto Lago Buenos Aires, contemplada en el articulado, abarca el sistema de bombeo en Perito Moreno y Los Antiguos para luego proyectar el riego hacia la zona norte. “Esa obra completa sale alrededor de USD 2.800 millones . Lo primero que se tiene que hacer es llegar al bombeo de la primera etapa, necesaria para esa zona”, detalló.

El listado oficial sumó el interconectado eléctrico. Según diálogos con representantes de Gobernador Gregores y San Julián, la obra reducirá los costos operativos de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) al disminuir el uso de generación aislada. Economía planteó que un suministro eléctrico robusto e interconectado permitirá reactivar dos proyectos mineros de oro y plata cuyos balances financieros hoy están condicionados por el alto costo del gasoil.

Mecanismos de control

Valoró positivamente las herramientas de control vigentes a partir de la adhesión de Santa Cruz a la Ley de Administración Financiera, una norma que obliga a publicar la ejecución presupuestaria casi en tiempo real. Esta situación contrasta con los endeudamientos aprobados entre 2010 y 2011, que se votaban de manera genérica y sin control de destino.

“Hoy nuestra normativa mejoró los mecanismos de control porque adherimos a la Ley de Administración Financiera. Nuestra provincia está obligada a difundir el ejecutado casi en tiempo real, con algunas demoras menores. En otros momentos históricos de la provincia, esto no ocurría y los fondos se manejaban sin ningún tipo de publicidad”, comparó.

La aplicación estricta del artículo constitucional funciona como un reaseguro legal que habilita la intervención de la Justicia ante eventuales desvíos de las partidas. “Ante cualquier desvío respecto al destino de los fondos, se deben habilitar los mecanismos judiciales correspondientes. La utilidad del dinero no es para gastos corrientes, eso tiene que quedar sumamente plasmado en la ley”, argumentó.

Finalmente, señaló la necesidad de la conformación de la Comisión Fiscalizadora especial encargada de auditar el ingreso y la aplicación de los tramos del crédito, un órgano que el Poder Ejecutivo omitió en el texto original. “Esa comisión tiene que estar. Provincias como Santa Fe y Córdoba tienen comisiones fiscalizadoras que garantizan la transparencia de estos procesos. Si usamos el endeudamiento para gastos corrientes, la provincia va a terminar en una crisis financiera crítica”, advirtió otra vez.

La tapa de La Opinión Austral del 14 de mayo.

Finalmente, Muños dijo que continuará participando de la próxima reunión con el Ministerio de Economía previata para el próximo miércoles y adelantó que acompañará la iniciativa de endeudamiento siempre y cuando se priorice obras que generen beneficio a la sociedad y sean un aporte para el creciimiento de la actividad productiva industrial de Sanat Cruz.