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Ricci participó de una jornada de formación para jóvenes líderes patagónicos y, al analizar la realidad productiva regional, señaló que ambas provincias enfrentan problemáticas similares vinculadas a la pesca, los hidrocarburos convencionales y la necesidad de generar nuevas fuentes de empleo.

“Compartimos las mismas problemáticas prácticamente, excepto por la minería. Hablamos de pesca; de la problemática que representa hoy la explotación convencional de hidrocarburos y también hablamos de las oportunidades. Me quedo con eso: las grandes oportunidades que tenemos las dos provincias básicamente en generar valor agregado y desarrollar empleo a partir de actividades sustentables”, expresó.

Jovenes de Chubut y Santa Sruz que participaron de la formación para jóvenes líderes.

La funcionaria remarcó además la importancia de avanzar en estrategias conjuntas entre ambas provincias patagónicas. “Los recursos de cada una de las provincias son finitos, son muy limitados, y poder trabajarlos de manera conjunta puede ser una gran herramienta”, indicó.

Al referirse al perfil productivo santacruceño, Ricci aseguró que la provincia continúa mostrando indicadores positivos en materia exportadora. “Tenemos un capital exportable importantísimo. En nuestro caso particular somos el primer exportador de oro y plata. Durante 2025 las exportaciones de la provincia de Santa Cruz subieron un 30 por ciento y crecieron en todos los índices. Si bien nuestro mayor indicador es la minería, la realidad es que todos los sectores subieron un poquito, y eso es un gran dato para la provincia”, afirmó.

No obstante, consideró que el principal desafío sigue siendo la industrialización de los recursos. “Hablamos de pesca y de un montón de recursos que tienen las provincias, pero nos hace falta agregarles valor. Creo que ahí va a estar la clave de la economía de cada una de las dos provincias”, sostuvo.

Energías limpias e hidrógeno

Ricci destacó el papel que viene desempeñando Santa Cruz en materia de energías renovables y señaló que la provincia busca posicionarse como un actor relevante en la producción de hidrógeno verde. “La provincia viene trabajando con energías limpias desde hace bastante.

Hemos cumplido un hito muy importante, no solamente a nivel provincial sino también nacional y casi mundial, que es que nuestros tres parques eólicos sostuvieron la energía durante el mantenimiento realizado por Transpa”, señaló. También confirmó que se retomarán las obras de las represas sobre el río Santa Cruz. “Creemos que en menos de un mes ese trabajo se retoma. Tenemos que ser realmente una gran alternativa para el mundo con el hidrógeno y en esto la energía eólica va a ser fundamental”, manifestó.

Consultada sobre las condiciones para atraer inversiones privadas, la ministra destacó la adhesión provincial al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y la reciente promoción de una legislación específica para proyectos de menor escala. “Santa Cruz está adherida al RIGI nacional, que puede ser una herramienta para inversiones significativas. Pero además presentamos nuestra propia ley de promoción industrial para inversiones menores a los 200 millones de dólares requeridos para ingresar al régimen nacional”, explicó.

En ese marco, enumeró algunas de las ventajas competitivas de la provincia. “Tenemos puertos, tenemos Zona Franca, el mejor viento y un parque solar en el ingreso a Río Gallegos. Hay un montón de beneficios y ventajas comparativas”, señaló.

Decisiones políticas en Minería

Sin embargo, el tramo más contundente de la charla con La Opinión Austral, la funcionaria provincial hizo hincapié en la actividad minera y el contraste entre la realidad santacruceña y la chubutense. Para Ricci, el principal motivo por el cual la minería logró consolidarse en Santa Cruz fue la existencia de una decisión política sostenida en el tiempo y un proceso de diálogo con la sociedad. “Creo que no ha habido un gobierno que haya querido tomar la decisión política de entablar el diálogo con la comunidad. Y cuando digo con la comunidad me refiero a escuchar a todos los actores. A veces el que hace más ruido no es el mayoritario”, afirmó al referirse a Chubut y a los posicionamientos antimineros sobre todo en la zona de la Cordillera.

La funcionaria insistió en que el debate debe darse sobre bases técnicas y no ideológicas. “Esta es una discusión que tiene que darse seriamente, desde el conocimiento, desde el punto de vista técnico y profesional, estableciendo reglas claras. Santa Cruz lo hizo y eso permitió que tengamos treinta años de minería ininterrumpida”, señaló.

Como ejemplo del impacto económico de la actividad, la ministra recordó que la minería genera actualmente miles de puestos de trabajo en su provincia. “Santa Cruz hoy tiene más de 8.000 puestos de trabajo directos, que significan entre uno y siete empleos indirectos por cada puesto generado. Es algo que Chubut se está perdiendo sinceramente”, sostuvo.

También cuestionó que históricamente no se hayan cumplido adecuadamente los mecanismos destinados a garantizar la contratación de trabajadores santacruceños y apuntó contra sectores sindicales y políticos por la falta de controles. “Si no hubiese existido el dedo de algunos sectores sindicales, mucha gente hubiera tenido oportunidades que no tuvo. Hubo una gran asociación para que las cosas funcionaran de determinada manera y hoy vemos las consecuencias”, cuestionó. La funcionaria recordó además que históricamente no se cumplió plenamente la normativa que establecía porcentajes mínimos de contratación de mano de obra local.

Finalmente, Ricci hizo referencia directa al proyecto Navidad, uno de los mayores yacimientos de plata del mundo ubicado en la Meseta Central de Chubut, y consideró que la provincia está desaprovechando una posibilidad histórica. “Ustedes tienen Navidad, que es un proyecto enorme. Se están perdiendo una oportunidad importantísima para la generación de empleo. No estamos hablando de la minería del 1900; estamos hablando de otro tipo de minería, con controles, con legislación y con tecnologías completamente distintas”, afirmó.

“La oposición por la oposición misma no tiene sentido. Hoy el mundo funciona gracias a minerales que utilizamos todos los días. Chubut tiene que animarse a sostener y renovar el diálogo en materia minera. Porque la realidad es que se está perdiendo una oportunidad histórica para generar empleo, inversiones y crecimiento”, concluyó. “No es minería en cualquier lugar, ni de cualquier manera, pero es una gran oportunidad para el país. Hoy no dar esa discusión es una oportunidad que se están perdiendo los chubutenses”.