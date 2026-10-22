Diputados archivó la ley de emergencia de hidrocarburos y Pedro Muñoz advirtió sobre la crisis petrolera El diputado provincial cuestionó que el archivo del proyecto pueda interpretarse como el fin de la emergencia petrolera. Se abstuvo de votar y alertó sobre la pérdida de puestos de trabajo, los antecedentes de la privatización de YPF y el impacto social en la zona norte de Santa Cruz.

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La Cámara de Diputados de Santa Cruz archivó este jueves el proyecto de ley de emergencia de hidrocarburos. Durante el debate, el diputado provincial Pedro Muñoz, de la Coalición Cívica – Ari, justificó su abstención al advertir que la decisión legislativa no significa que la crisis del sector petrolero haya terminado.

“Estamos en emergencia, hay una crisis fenomenal y todos tenemos que poner lo propio para sortearla”, sostuvo el legislador, quien cuestionó las diferencias entre las decisiones políticas y la situación que atraviesan los trabajadores y las comunidades vinculadas a la actividad hidrocarburífera.

Al explicar su voto, Muñoz planteó la necesidad de diferenciar el tratamiento parlamentario del proyecto de la realidad económica y laboral de la provincia.

“Si ustedes me preguntan qué porque mandamos a archivo, no estamos en emergencia petrolera, le estamos pifiando mal”, expresó el diputado, al remarcar que el cierre del debate legislativo no resuelve por sí mismo los problemas del sector.

El legislador también cuestionó la forma en que se desarrolló la discusión y señaló que el proyecto de emergencia había sido presentado con anterioridad. En ese sentido, recordó su iniciativa para conformar una comisión de seguimiento, que, según indicó, nunca llegó a constituirse.

Muñoz sostuvo que las diferencias internas de la política tuvieron una influencia central en el tratamiento de la iniciativa y lamentó que no se hubiera abordado de otra manera.

La pérdida de empleos y el antecedente de la privatización de YPF

Durante su intervención, el diputado recordó las consecuencias sociales que atravesó la zona norte de Santa Cruz durante la década de 1990, luego de la privatización de YPF.

En ese contexto, advirtió sobre el riesgo de repetir escenarios de desempleo y deterioro económico en las localidades petroleras.

“No es la primera vez que perdimos 7.000 empleados en el petróleo”, señaló Muñoz, al evocar el impacto que tuvo aquella etapa sobre numerosas familias de la región.

También recordó que muchos trabajadores que accedieron a retiros voluntarios intentaron sostenerse mediante pequeños emprendimientos, como kioscos o servicios de remís, pero terminaron nuevamente desempleados. La situación obligó al Estado a intervenir mediante planes de asistencia y a los municipios, especialmente al de Caleta Olivia, a afrontar las consecuencias de una crisis social de gran magnitud.

Para Muñoz, revisar esos antecedentes resulta fundamental para evitar que la provincia vuelva a atravesar dificultades similares.

Cuestionamientos al tratamiento de la emergencia petrolera

El diputado también hizo referencia a los tiempos del tratamiento parlamentario y señaló que el proyecto había ingresado en marzo, por lo que consideró que existía una responsabilidad de la Cámara en analizarlo oportunamente.

En ese marco, puso en duda que la emergencia ya no fuera necesaria y cuestionó la idea de que el archivo del proyecto pudiera interpretarse como una señal de normalización de la actividad.

“¿Realmente consideramos que no estamos en una emergencia petrolera?”, preguntó durante su exposición.

Finalmente, Muñoz llamó a todos los sectores a asumir responsabilidades frente a la situación petrolera y advirtió que las diferencias políticas no deberían desplazar del centro de la discusión los problemas laborales y sociales que enfrenta la provincia.