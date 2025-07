Estabilidad Laboral (Titularizaciones): un acuerdo paritario establecía un cronograma de titularización de cargos y horas cátedras para garantizar la estabilidad laboral de los compañeros, pero las subcomisiones de trabajo no han avanzado. “Todo lo que llevamos no nos hacen una devolución, ni siquiera nos dicen, ‘Esto no nos gusta, esto está mal, esto no lo vamos a aplicar'”, explicó.