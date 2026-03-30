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La docencia de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (ADIUNPA) inicia una jornada de paro por 72 horas en adhesión a la huelga nacional.

La medida de fuerza se extenderá desde el 30 de marzo hasta el 1 de abril. El reclamo se enmarca en un conflicto nacional por la falta de convocatoria a paritarias y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

En Santa Cruz, los docentes denuncian una crisis salarial profunda. El sector registra una “pérdida del poder adquisitivo del 50% respecto a noviembre de 2023″. Al considerar la inflación desde 2015, “la caída alcanza el 100%. Esta situación deriva en casos de pluriempleo y renuncias frente a haberes que se ubican por debajo de la línea de pobreza”.

Asamblea de los universitarios en la sede de Río Gallegos.

La Asociación de Docentes de la UNPA sostiene que el “Gobierno Nacional impone aumentos del 6,7% que no cubren el desfasaje acumulado. El gremio advierte sobre el impacto en las obras sociales y el desfinanciamiento de la ciencia. La protesta exige salarios dignos para garantizar la educación superior gratuita en la región”.

El plan de lucha incluye acciones de visibilización en las distintas unidades académicas de la provincia. Los trabajadores demandan una inversión estratégica que detenga la precarización laboral. La medida busca asegurar el acceso de miles de estudiantes a las aulas universitarias.

En el país

el cese de activi impulsado desde las dos federaciones nacionales mayoritarias representadas en la Conadu Histórica y la Conadu tiene, además, el propósito de lograr la recomposición salarial, debido a que todos los gremios denuncian “un atraso” significativo frente a la inflación.

En esta misma línea, y durante los primeros días de marzo, los docentes de la UBA presentaron un informe de evolución salarial, destacan que el sueldo real “se encuentra en su mínimo histórico”: 35,6% por debajo de noviembre de 2023 e incluso 2,7% “por debajo de los peores niveles alcanzados en 2004”, señaló “Noticias Argentinas”.

Los docentes universitarios del país en pie de lucha.

Hasta el martes 31, diversas facultades permanecerán cerradas debido a la adhesión a la jornada de lucha: la Universidad Nacional de Luján (UNLu), entre otras, realizará una semana de paro docente y no-docente desde el 30 de marzo al 4 de abril “en defensa de la universidad pública y por salarios dignos”.

Asimismo, personal de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), a través de la Asociación de Docentes (ADULP) votó medidas de fuerza que se desarrollarán durante toda esta semana.

Por otra parte, se prevén concentraciones en las inmediaciones de distintas sedes universitarias y posibles marchas, dentro del marco del plan de lucha por el financiamiento educativo, sin embargo aún no hay horario, lugar ni fecha confirmados.