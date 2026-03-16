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El Gobierno de Santa Cruz llevó adelante la apertura de sobres N°1 de la Licitación Pública 002/Ministerio de Salud/2026 para la adquisición de medicamentos destinados a los hospitales de toda la provincia. La medida garantizará el abastecimiento del sistema de salud y mejorar la logística de distribución en cada localidad.

El director del Hospital Zonal de Caleta Olivia, Dr. Daniel Covas, fue entrevistado por La Opinión Austral y destacó que “tenemos un área de influencia que es toda la zona norte de la provincia, así que en cuanto a influencia poblacional somos prácticamente la misma cantidad de pacientes que tiene el Hospital de Gallegos”.

Según el profesional, esto implica una gran responsabilidad y “ahora implica también una gran cadena de suministro de medicación y de insumos descartables“.

“Tenemos muchas expectativas, esperanzas de que este sistema optimice la cadena de suministros para los hospitales, también alivie la cuota presupuestaria para cada hospital al hacer una compra centralizada y también optimice los costos”, afirmó Covas.

Agregó que “al tener un control de stock más adecuado, también vamos a tener una entrega de medicamentos, una provisión de medicamentos más asegurada y también del punto de vista de la racionalización de los costos y de los suministros”.

Para el director, se trata de una “idea fundamental en la gestión” por el ahorro que implica mejorar la cadena de pagos para los proveedores. “Esto sin dudas va a ser para los hospitales un alivio y también para los pacientes que finalmente donde todo el sistema de salud debe recaer; para los pacientes debe ser también un alivio saber que van a tener, sobre todo la medicación de alto costo, más accesible con este sistema”, detalló.

Hospital Zonal de la localidad de Caleta Olivia.

Canet hospitalario

Respecto al balance de gestión, Covas explicó que el año pasado hubo “una merma en la oferta de lo que son las obras sociales, una migración de la mayor parte de los pacientes al carnet hospitalario“. Destacó que desde que asumió a mitad del año pasado hubo una mejora para “normalizar algunos servicios que no eran accesibles, caso el laboratorio, poder tener laboratorio programado y ambulatorio“.

“Creo que fue un año muy positivo en cuanto a todo lo que se pudo mejorar”, analizó el médico. Sin embargo, marcó que el desafío actual es “poder terminar de normalizar el tema de los pagos con los proveedores, que quizás es la parte que estamos tratando de terminar de normalizar”.

Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de “llevar tranquilidad también a la población para que vea que el hospital va a seguir funcionando y va a seguir mejorando”. En ese sentido, mencionó que se busca mejorar la infraestructura hospitalaria y “hacer un mantenimiento preventivo y correctivo tanto de las instalaciones como del equipamiento”.

“El mantenimiento se puede optimizar, hay que ir por el mantenimiento preventivo para evitar que los equipos dejen de funcionar y tener el control previo; y sobre todo también comprar equipamiento nuevo y reponer el equipamiento que queda obsoleto“, remarcó el director.

Finalmente, valoró los encuentros entre directivos hospitalarios: “Creo que los debates son muy importantes, establecer una comunicación y establecer que tiene que haber una solución en común a la problemática”. Covas concluyó que la idea de estos encuentros es “buscar una solución en común o ver qué le funcionaba a uno u otro y poder aplicar en gestión la experiencia de cada uno“.