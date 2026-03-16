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En Casa de Gobierno -Río Gallegos- el gobierno de Claudio Vidal impulsó un encuentro entre todos los directores de los hospitales de Santa Cruz y la minsitra del área.

Abordaron distintos ejes de gestión vinculados a la digitalización del sistema de salud, la capacitación del personal, la implementación de telemedicina, y el fortalecimiento de la provisión de insumos hospitalarios.

La ministra de Salud y Ambiente de Santa Cruz, Lorena Ross, explicó que el encuentro permitió compartir con los equipos de salud los principales objetivos para este año. “Es la primera reunión presencial del año. Nosotros venimos haciendo reuniones virtuales, y tenemos comunicación todos los días, pero este encuentro nos permite comunicar todo lo que tenemos para trabajar”, señaló.

La funcionaria indicó que uno de los temas centrales fue la reciente apertura de sobres para la compra de medicamentos e insumos hospitalarios. “Siempre escuchamos a los directores, que son quienes no sólo están en la trinchera, sino que también dan directivas y lineamientos desde nuestro ministerio”, expresó.

Los responsables de los diferentes hospitales públicos de Santa Cruz en Río Gallegos.

Formación

En materia de formación, la titular de la Cartera Sanitaria adelantó: “Se iniciarían a partir del mes de abril las capacitaciones, que más que nada estarían destinadas a recursos humanos y administración”.

Otro de los temas abordados fue la relación del sistema público de salud con las obras sociales. “El sector público hace años que viene financiando prestaciones que corresponden a obras sociales. Nosotros vamos a seguir atendiendo a todas las personas, pero no podemos continuar financiando a las obras sociales”, afirmó.

En relación con la implementación de la telemedicina, la ministra confirmó que el proceso licitatorio ya se encuentra en marcha, y que la apertura de sobres se realizará a fin de mes.

“La telemedicina nos va a ayudar mucho, especialmente en las localidades donde no llegan algunos especialistas. Especialidades como endocrinología o dermatología podrán resolverse mediante consultas virtuales”, explicó.

Ross también señaló que el Ministerio continúa trabajando en la incorporación de profesionales de la salud, aunque advirtió que la falta de especialistas representa un desafío a nivel global.

Finalmente, la ministra anticipó que el Gobierno Provincial analiza un proyecto de fortalecimiento del sistema sanitario, que incluirá mejoras en equipamiento e infraestructura hospitalaria. “Es un proyecto que venimos trabajando con el gobernador Claudio Vidal, desde el inicio de la gestión. Él nos pidió mejorar el sistema de salud de la provincia y esperamos tener novedades próximamente”, concluyó.