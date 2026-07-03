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La inauguración de la sede central del Colegio Público de Abogados de Santa Cruz en Río Gallegos se consolidó como un hecho trascendental para los profesionales de toda la provincia. Tras décadas de gestiones, el estreno del edificio propio materializa la autonomía de la abogacía organizada en la región.

La actividad contó con el acompañamiento de las máximas autoridades del Poder Judicial santacruceño, registrándose la asistencia de los vocales del Tribunal Superior de Justicia: José Antonio González Nora, Sergio Edgardo Acevedo, Gabriel Nolasco Contreras Agüero (presidente) y Juan Lucio Ramón De la Vega. Asimismo, participaron activamente del debate la diputada nacional Roxana Reyes, la Dra. Diana Huerga Cuervo (presidenta del CPASC) y el Dr. Paulo Luis Schmidt (vicepresidente del CPASC).

A la comitiva de autoridades locales se sumaron destacados referentes del ámbito jurídico nacional, entre ellos la Dra. Mariel Tschieder (presidenta de la Federación Argentina de Colegios de Abogados – FACA), el Dr. Javier Stoessel (director en el CPASC y delegado ante FACA), la Dra. Silvia Mozeris (delegada del Colegio Público de la Abogacía de Capital Federal en FACA), la Dra. Jimena de la Torre (consejera de la Magistratura Nacional), la Dra. María Cristina Riera (consejera de la Magistratura de Santa Cruz M.C.) y el Dr. Alberto Biglieri (consejero de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires M.C.).

La Dra. Mariel Tschieder dialogó con La Opinión Austral, analizó el escenario de la profesión a nivel país y vinculó la autonomía de los profesionales con el resguardo de las garantías de la población: “La verdad que el día de hoy es una fiesta para la abogacía organizada argentina, para los abogados de la provincia de Santa Cruz y también para toda la sociedad”.

Definió el alcance de la organización institucional: “La colegiación es fundamental en la vida no solo de los abogados, sino también de los ciudadanos. No solo que controla la matrícula de los abogados, sino que también ejerce el poder disciplinario. De esta manera, lo que hace es custodiar los grandes intereses que los ciudadanos le confían a la abogacía a través de todas sus instancias”.

Tapa del Diario La Opinión Austral del viernes 3 de julio de 2026.

La mora judicial

Uno de los puntos centrales abordados por la titular de la FACA fue el retraso en los tiempos de resolución de las causas, una problemática que los colegios de abogados asumen como una gestión diaria de control frente a las cúpulas judiciales.

“La mora judicial es un tema sobre el cual la abogacía siempre ha trabajado, sobre los mecanismos que implementan las entidades para mitigar esta situación, especificó: “Realizamos reuniones permanentescon los presidentes de cámara de las jurisdicciones en las que están, de los superiores tribunales de justicia o Corte Suprema de cada provincia. Es un trabajo diario y constante, es decir, trabajar para acortar en lo posible los tiempos de espera judicial para concretar los derechos de los ciudadanos”.

El Dr. Alberto Biglieri (consejero de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos) y la Dra. Jimena de la Torre (consejera de la Magistratura Nacional). AiresFOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Reformas en la selección de magistrados

Tschieder expuso la postura oficial de la FACA frente a las modificaciones normativas aplicadas en los procesos de designación de jueces y fiscales, señalando un retroceso en los mecanismos de transparencia y control por parte de la comunidad.

“Nosotros, desde FACA nos expresamos. Con estas modificaciones en el proceso de selección lo que se hace es limitar la participación ciudadana, lo que se hacía por vía administrativa en la primera etapa ante el Ministerio de Justicia”.

Remarcó: “De todas maneras el decreto ya está, ya fue modificado, pero es una realidad que se limita la participación ciudadana en el proceso de selección de magistrados y funcionarios del Ministerio Público”.

La presidenta de la federación vinculó directamente estas reformas con el actual distanciamiento entre la sociedad y los organismos judiciales, advirtiendo que las medidas adoptadas profundizan el aislamiento del sector: “Hay una realidad. Estamos en un momento donde hay un descreimiento bastante importante por parte de la ciudadanía hacia la justicia. Entonces, yo creo que estos cambios de pronto no favorecen a recuperar la, digamos, la confianza de la ciudadanía en la justicia”.

Finalmente, al ser consultada sobre el mensaje que la conducción nacional proyectos hacia los profesionales del derecho en territorio santacruceño, Tschieder reivindicó los años de gestiones institucionales que precedieron a la conformación de la entidad.

“Que hoy es un día de fiesta. Que hoy es un día de fiesta”, enfatizó la titular de la FACA. En su cierre, remarcó el valor del proceso colectivo que dio origen al nuevo marco institucional en la provincia: “Lograron la colegiación legal obligatoria después de décadas de lucha, de una perseverancia serena por parte de sus dirigentes, y es un día para celebrar”.