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El Colegio Público de Abogados de la provincia de Santa Cruz inauguró formalmente su primera sede institucional en Río Gallegos. Este hito es calificado por la conducción de la entidad como fundamental para el desarrollo de la abogacía matriculada.

La jornada inaugural del edificio también se transformó en un punto de encuentro para profesionales de distintas localidades, congregando a abogados de toda la provincia de Santa Cruz, entre quienes se destacó la presencia de la diputada nacional Roxana Reyes. Asimismo, el acto institucional contó con el acompañamiento de las máximas autoridades del Poder Judicial santacruceño, registrándose la asistencia de los vocales del Tribunal Superior de Justicia: José Antonio González Nora, Sergio Edgardo Acevedo, Gabriel Nolasco Contreras Agüero (presidente) y Juan Lucio Ramón De la Vega.

Se sumaron la Dra. Mariel Tschieder (presidenta de la Federación Argentina de Colegios de Abogados – FACA), el Dr. Javier Stoessel (director en el CPASC y delegado ante FACA) y la Dra. Silvia Mozeris (delegada del Colegio Público de la Abogacía de Capital Federal en FACA). Asimismo, participaron activamente del debate la Dra. Jimena de la Torre (consejera de la Magistratura Nacional), la Dra. María Cristina Riera (consejera de la Magistratura de Santa Cruz M.C. y delegada de la Asociación de Abogados de Río Gallegos en FACA) y el Dr. Alberto Biglieri (consejero de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires M.C.).

Diana Huerga Cuervo, presidenta de la institución, analizó en diálogo con LU12 AM680 el esfuerzo administrativo que demandó este logro tras haber asumido el pasado 16 de diciembre.

Explicó las dificultades financieras iniciales que debieron sortear: “Contar rápidamente con nuestra sede para nosotros era muy importante. La verdad que fue mucho trabajo, hemos asumido el 16 de diciembre, recién en el mes de abril hemos empezado a percibir el colegio de fondos, del pago de las cuotas de los matriculados, porque todo ha requerido un proceso previo”.

“Poder estar ya en el mes de julio inaugurando nuestra sede en Río Gallegos para nosotros es un logro, estamos muy contentos y ya estamos trabajando para inaugurar la sede en Caleta Olivia“, anticipó la profesional.

Los vocales del tribunal Superior de Justicia: José Antonio González Nora, Sergio Edgardo Acevedo, Gabriel Nolasco Contreras Agüero (presidente) y Juan Lucio Ramón De la Vega. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Coworking y audiencias

Las nuevas instalaciones fueron planificadas con el objetivo de brindar servicios directos a los profesionales que no disponen de infraestructura propia para el ejercicio diario. El inmueble cuenta con áreas de uso común, despachos privados y conectividad para dar soporte técnico a las exigencias del expediente digital.

En ese sentido, la profesional detalló los beneficios concretos del nuevo espacio: “Cuando vimos el lugar nos dimos cuenta que era bárbaro porque queríamos un lugar pensado para el colega, para el matriculado”.

“Tenemos una sala de audiencia para que el colega que necesita pueda venir a atender a un cliente o a tomar una audiencia virtual y lo pueda hacer en el colegio”, subrayó.

“Tenemos un espacio para coworking, tenemos esta sala que está pensada para que también los colegas puedan venir y se hagan las reuniones de las comisiones de los institutos. La idea es que los colegas se apropien del colegio y que puedan utilizar la sede”, remarcó.

El edificio está ubicado en avenida Pte. Néstros Kirchner 1650. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

El debut institucional

El nacimiento del Colegio Público de Abogados estuvo condicionado por un escenario de fuerte tensión institucional en el ámbito judicial de la provincia. El período se caracterizó por impugnaciones y litigios en torno a los nombramientos en la cúpula del Poder Judicial.

La titular del colegio recordó que debieron intervenir de manera inmediata ante los estrados nacionales junto a la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA):

“Nos tocó nacer a la vida pública como colegio en una situación compleja a nivel provincial con una grave crisis institucional, con un Tribunal Superior de Justicia cuya integración estaba cuestionada y judicializada, con lo cual desde el primer momento ejercimos nuestro rol”.

Sobre esa presentación ante la máxima autoridad judicial del país, la abogada puntualizó: “Fuimos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para pedir manifestando la gravedad institucional de que estuviera judicializada la integración del Tribunal Superior de Justicia y requerimos a la Corte una pronta resolución”.

“La Corte muy bien tuvo las actuaciones en condiciones de resolver, resolvió rápidamente, con lo cual nos tocó iniciar de esta manera y ahora trabajando en aportar desde nuestra visión para el mejoramiento del funcionamiento del Poder Judicial, que entendemos que también viene de largos años de crisis y de deterioro”, repasó.

la abogada Roxana Reyes, presente en la inauguración. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

El pedido de auditorías

A partir de la normalización del Tribunal Superior de Justicia, la entidad de los profesionales del derecho fue convocada para abrir canales de diálogo técnico y aportar diagnósticos sobre la situación de los diferentes juzgados.

Desde el colegio observan con expectativa las recientes medidas de control interno, aunque exigen que las inspecciones se extiendan a todo el territorio santacruceño:

“Celebramos que desde la nueva composición del Tribunal se nos haya convocado para tener una mesa de diálogo”, manifestó Huerga Cuervo.

“Nosotros hicimos un informe donde planteábamos que veíamos una grave crisis en el funcionamiento y con situaciones de demoras estructurales, de falta de respuesta adecuada a los justiciables. Creo que estas auditorías que han implementado, por lo pronto la que hemos tomado conocimiento que es en zona norte, ratifica el diagnóstico que habíamos hecho“.

“Nosotros estamos pidiendo obviamente que se haga este mismo trabajo y esas auditorías en la primer circunscripción judicial en zona sur”, exigió de forma directa.

Control a los jueces

La conducción del colegio ratificó que mantendrá una postura firme en cuanto a la fiscalización del rendimiento de los tribunales y los plazos procesales. El correcto funcionamiento de los resortes constitucionales de disciplina es clave para recuperar la confianza en el sistema.

Huerga Cuervo enfatizó la urgencia de la situación actual y el papel que juegan en el proceso: “Celebramos las medidas urgentes que tomaron, que era lo que también pedíamos, que entendíamos que la situación era de una gravedad que requería de medidas urgentes y de contingencia”.

El Dr. Eduardo Sosa, tambien formó parte del evento. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

“Obviamente vamos a seguir monitoreando la situación, controlando, pidiendo que se sigan haciendo las auditorías y aportando desde nuestra visión”.

“Siempre desde nuestra visión del abogado litigante, que no es solo la nuestra, sino que somos la voz de los justiciables, de los ciudadanos en los procesos, que son los que padecen muchas veces este tipo de situaciones”, sentenció de forma crítica.

El Tribunal de Enjuiciamiento

En esa misma línea de análisis, la presidenta concluyó que las responsabilidades deben ser asumidas por los actores correspondientes dentro del esquema del Estado provincial:

“Cada sector que tiene un rol en el servicio de administración de justicia, y más aún quienes tienen el deber de impartir justicia, tienen que hacerse cargo de ese rol y si entienden que no se está brindando un adecuado servicio de justicia porque hay problemas estructurales, bueno, tienen que plantearlo y exigir porque es su función”.

“Nosotros desde el rol que nos toca entendemos que tenemos que marcar la deficiencia que advertimos y aportar, pero obviamente el rol principal lo tienen los magistrados y los funcionarios”.

“Otro rol fundamental del colegio es el contralor del adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y de los organismos de la República. Entre ellos fundamental el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados, y queremos que funcione porque claramente es el órgano que se encarga del control disciplinario de los jueces”.

“Hay muchísima demora en las cámaras de apelaciones, por lo pronto la de la primer circunscripción, y en las casaciones”, enumeró con preocupación.

Tapa del Diario La Opinión Austral del viernes 3 de julio de 2026.

Debate nacional

La jornada inaugural no se limitó al tradicional corte de cintas, sino que incluyó paneles de debate y mesas de trabajo con la presencia de dirigentes de la colegiación de diversas provincias argentinas.

El objetivo central del encuentro fue intercambiar experiencias sobre los estándares institucionales y los desafíos comunes que enfrentan los abogados en los procesos de selección judicial:

“Nos parecía importante que no sea solo un acto formal de inauguración, sino hacer una jornada alusiva con representantes de la colegiación de todo el país”, puntualizó Huerga Cuervo sobre la agenda del evento.

“Está la presidenta de la Federación que ha tenido un rol importantísimo para acompañarnos en esta lucha para lograr la colegiación legal, y también tenemos referentes de los estamentos de los abogados en los consejos de la magistratura”.

“Entendemos que los consejos de la magistratura son organismos esenciales que justamente tienen que ver con los procesos de selección. Queremos, y es algo que nos interesa fundamentalmente, trabajar y mejorar nuestros procedimientos de selección de magistrados y que funcione el Tribunal de Enjuiciamiento”, finalizó.