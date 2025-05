Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El 25 de Mayo pasado, desde Caleta Olivia, el gobernador Claudio Vidal hizo una convocatoria a todos los sectores políticos de la provincia para pensar a la Santa Cruz del futuro. Sin embargo, sectores cercanos al intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, salieron a cruzar la propuesta del mandatario, recordando los “desplantes” para con la capital de la provincia.

A través de un comunicado, desde el consejo local del Partido Justicialista, conducido por dirigentes muy cercanos al intendente Grasso, respondieron que Vidal hace un “acting” y que “ignora” a la capital de Santa Cruz. “Unidad con GPS bloqueado: Vidal nos invita a la fiesta… pero deja a Gallegos en la vereda”, es el título.

“Claudio Vidal volvió a subirse al atril en Caleta Olivia, como si fuera el único rincón de Santa Cruz donde se puede hacer política con luces, cámaras y escenografía de Netflix. Esta vez, disfrazó el acto del 25 de Mayo de llamado a la unidad. Dijo ‘unidad de los santacruceños’ con tono de prócer de utilería, pero olvidó mencionar que esa invitación no incluye a Río Gallegos. Mucho menos a Grasso o a cualquier dirigente que no le rinda pleitesía”, afirmaron.

En ese mismo tono, sentenciaron: “Habla de diálogo, pero no contesta ni los buenos días. Promete federalismo, pero usa el Google Maps con bloqueo territorial. La capital, donde vive más de un tercio de la población, sigue siendo para Vidal una ciudad ‘a ignorar’. Y lo peor: lo hace a propósito, con saña. Con esa mezcla de desprecio y marketing que confunde gerencia con conducción. Porque Vidal no gobierna, gerencia. Administra la provincia como si fuera una petrolera privada, con CEO incluido. La política le molesta, la diversidad le incomoda, el disenso le da alergia”, subrayaron.

En ese sentido, afirmaron: “Y mientras los hospitales siguen sin gas, las escuelas con techos caídos y los sueldos colgando del aire, él arma un show millonario con drones, sonido premium y un discurso lleno de frases vacías. Eso sí, aclara que se levanta a las seis de la mañana para ver si alcanza para pagar los sueldos. Un mártir. Pero tiene tiempo para anunciar que una empresa misteriosa le ofreció 1.200 millones de dólares para reemplazar a YPF. Así, sin licitación, sin nombre, sin plan. Una fantasía empresarial, estilo Vidal: mucho humo, cero sustancia. ¿Dónde está la transparencia? En la misma caja donde guarda a Gallegos, a la participación y a la política real”.

En el tramo final, desde el consejo local del PJ, manifestaron: “Dice que no piensa en elecciones, pero cada acto es un ensayo general de campaña. Habla de una Santa Cruz poderosa, con uranio, oro, petróleo… pero no puede garantizar ni una ruta transitable. Se jacta de la riqueza de la provincia, mientras la realidad le contesta con edificios públicos destruidos y barrios abandonados”. Y agregaron: “Ya basta de relatos. Río Gallegos no es un bache en su mapa político. Es la capital. Es el corazón de Santa Cruz. Y su pueblo merece respeto, inversión y presencia. El peronismo no se construye con exclusión, ni con marketing, ni con discursos vacíos. Se construye con gestión, con calle, con todos adentro. Es tiempo de dejar la chiquita, de correrse del acting, de mirar a la provincia completa. Y eso empieza por reconocer que Río Gallegos también existe. También late. También pelea. Y también gobierna”.