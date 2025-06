Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Frente al inminente fallo de la Corte Suprema por la Causa Vialidad, que en caso de decidir no revisar el fallo de la condena de 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, el Consejo Provincial del Partido Justicialista de Santa Cruz se declaró en “alerta y movilización”.

“Nunca como hoy los intereses políticos y económicos de los enemigos del pueblo se muestran con tanta claridad. Una mujer, una compañera, Cristina Kirchner; desde hace años es sometida a una prolija, disciplinada y constante operación mediática y judicial de exterminio. Existe un abismo profundo y perverso desde el cual los factores de poder hegemónicos y sus secuaces cómplices intentan sepultarla”, indicaron.

Asimismo, manifestaron que “esa cruzada infame, motorizada por el odio vestido con diferentes ropajes, corporiza el antiperonismo, que encuentra en Cristina su objeto sacrificial. Ella es la fascinación que no pueden remediar. Ella es peligrosa. Ella es la ofrenda que reclaman para que arda en la pira y así conjurar todos los males” y añadieron: “Una verdadera instancia de terror para disciplinar a esos ‘cabecitas negras’ que aún hoy, medio desvencijados, pero dignos y con fortaleza espiritual, siguen adelante reclamando por sus derechos, por la justicia social y por la soberanía de la Patria”.

Luego, señalaron que “el amor es lo único que construye” es “la lección más trascendente de la historia del movimiento nacional justicialista, que encarna en la memoria de la Patria y en los hogares humildes de millones de compatriotas”. Y en ese sentido, afirmaron que Cristina “es el símbolo de ese amor, un amor de ida y vuelta, recíproco, en donde Ella y su pueblo han dado pruebas contundentes en cada ocasión. Cristina es la síntesis política y estratégica de un Proyecto Nacional y Popular de emancipación que no admite dobleces, que no traiciona, que no retrocede, aunque ‘vengan degollando’”.

Ante eso, reafirmaron: “Por eso le temen, por eso le inventan causas judiciales, como la ‘Causa Vialidad’ y por eso quieren encarcelarla y por supuesto proscribirla. Los ciudadanos de la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires no podrán votarla. Los esbirros y los bastardos del poder fracasaron con el intento de asesinato, ahora van probar con la cárcel”.

Luego, a modo de denuncia, expresaron: “Hay un Triunvirato de Jueces serviles en la Corte Suprema de Justicia que en perfecta sincronía con periodistas de los diarios La Nación y Clarín anticipa la estocada final: Cristina irá presa”. Es por ello que el Consejo Provincial del Partido Justicialista junto a todos los Partidos Políticos que integran “Unión por la Patria”, las Organizaciones Sociales y Unidades Básicas de la provincia de Santa Cruz, “comunicamos que hemos acordado el estado de Alerta y Movilización en defensa de Cristina y su ilegal detención y en defensa del sistema democrático”.

Finalmente, convocaron a “todos los compañeros y compañeras, vecinos de toda la provincia a sumarse en cada localidad y cada Unidad Básica a esta lucha histórica” y dijeron: “Este no es un juicio a Cristina Kirchner, es un juicio al Peronismo, a los gobiernos populares. Van por todo. No vienen por mí, vienen por ustedes…”, citaron a la propia Cristina Kirchner.