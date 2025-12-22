Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Aeropuerto Internacional de Río Gallegos reinicia este lunes sus operaciones con su pista principal completamente renovada, luego de finalizar las obras de adecuación, con una inversión de U$S 29 millones, ejecutada según el cronograma previsto.

El alcance del proyecto comprendió la rehabilitación de 2.750 m de pista, incluyendo la construcción de una nueva cabecera en pavimento rígido y reconstruyendo íntegramente todo el paquete asfáltico en el sector central de la pista, obras que requirieron la participación de más de 80 trabajadores de la provincia, dinamizando la economía local.

Las obras también contemplaron la readecuación del sistema de balizamiento de pista, reemplazando las luminarias existentes por 140 nuevas en tecnología LED de alta intensidad, junto con la instalación de un nuevo sistema de detección de hielo, que permitirá mejorar la seguridad operacional en esa terminal.

Estas mejoras del “lado aire”, las zonas del aeropuerto por las que circulan las aeronaves, se complementan con reformas en la zona de preembarque, donde se optimizaron 540 m2 en la planta alta, generando un incremento del 60% en el espacio.

Allí también se incorporó una nueva oferta gastronómica, se ganó en mayor iluminación natural y se realizó una actualización integral desde solados, cielorrasos, terminaciones y señalética general, para una mejor orientación del pasajero. En esta área también optimizó el flujo de pasajeros, generando mayor orden en las operaciones y mejorando la experiencia del usuario.

El hall de arribos y partidas también fue modernizado y refuncionalizado, incorporando una Sala Kids, un espacio pensado para que los chicos tengan una espera amena, con juegos y entretenimientos.

Por último, se realizaron mejoras en el parking, renovando el asfaltado y reorganizando los espacios e incorporando nueva señalética para mejorar la organización y la circulación de los vehículos.

Con motivo de esta reapertura, tuvo lugar un acto en la terminal del que participaron el gobernador de la provincia, Claudio Vidal junto al diputado nacional Jairo Guzmán (LLA Santa Cruz) y al Gerente General de la Región Este de Aeropuertos Argentina, Estanislao Aleman, quien durante la inauguración, expresó: “Esta intervención consolida a Río Gallegos como un aeropuerto clave para la conectividad de la región patagónica, al tiempo que reafirma compromiso de Aeropuertos Argentina con la seguridad operacional y el desarrollo de la aviación comercial en el sur del país.”

Por su parte, el gobernador Vidal refirió a la importancia de esta obra para la provincia: “Felicito a Aeropuertos Argentina porque la obra se comenzó y se terminó en tiempo y forma y para nosotros, para los que vivimos en Santa Cruz, esto es realmente fundamental. Es una obra que garantiza 20 años más de vida en la pista, así que reclamamos obra pública, esta fue una obra pública, pública-privada y tuvo el acompañamiento de todos los sectores, agradecido y orgulloso de que este tipo de obras se puedan desarrollar y llevar adelante”.

El Aeropuerto de Río Gallegos conecta con diferentes puntos del país como Aeroparque, Ushuaia, Comodoro Rivadavia, El Calafate, Ezeiza y Río Grande. Además, posee vuelos a Islas Malvinas y Punta Arenas (Chile). Actualmente, tiene una operación creciente a nivel Internacional. Según los registros, entre enero y agosto de 2025 (mes previo al inicio de las obras) el total de pasajeros de vuelos internacionales subió un 41% respecto al mismo período en 2024. Considerando también los destinos domésticos, la cifra supera los 126 mil pasajeros hasta el cierre de la terminal en septiembre, superando en un 2,38% el desempeño del año previo.

La finalización de estas obras dará un nuevo impulso al Aeropuerto de Río Gallegos, fortaleciendo la conectividad en la región y potenciando el desarrollo local y provincial.

Las obras en la pista incluyeron los siguientes trabajos:

Sector Hormigón (hasta la identificación de hormigón con el inicio de pavimento flexible):

– Demolición de la losa de hormigón existente.

– Excavación de caja/Mejorado y perfilado.

– Base de hormigón.

– Losa de hormigón simple con juntas.

– Cabecera de viraje para aeronaves Clave C con márgenes pavimentados.

Sector pavimento flexible:

– Fresado de la totalidad de la mezcla asfáltica existente.

– Base asfáltica

– Carpeta asfáltica

Sector hormigón- Cabecera 25:

– Limpieza y sellado de juntas.

– Limpieza y sellado de fisuras.

– Intervención de losas puntuales