Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Beto”, el papá de Juan Carlos Molina, grabó un video dando su apoyo a su hijo, candidato a diputado nacional por Fuerza Santacruceña, de cara a las elecciones legislativas de este domingo.

Contó que hace unos seis años sufrieron la partida de su esposa, y mamá de Juan Carlos. Y contó que él siempre estuvo involucrado en la política. “Siempre”, enfatizó y subrayó que “tengo amigos de muchos años. Siempre peronistas en todos lados. He sido fiscal de mesa, general. Todo en mi larga trayectoria”.

Molina desde la altura, le dio un último impulso a la gente que lo acompaña para la elección del domingo. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Sobre la candidatura de su hijo, manifestó que “es normal”. Y que “las circunstancias por varias cosas que ustedes ya saben, lo llevaron a esto, a que sea político”

Seguidamente, cuestionó al Gobierno Nacional por las políticas de ajuste: “No se puede decir malas palabras, pero esta gente nos hizo mierda”

“Tenemos un negocio con mi hijo, nunca estuvimos tan mal, vendemos el 30 % del o que vendíamos hace dos años. Pero así estamos… Esperemos que este 26 ganemos, no va a ser fácil… ¡y viva perón carajo!”, enfatizó para cerrar.

Leé más notas de La Opinión Austral