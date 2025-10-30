Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El precio internacional del barril de Brent -de referencia para el crudo argentino- se encamina a cerrar el mes de octubre con precio promedio de USD 64,47 por barril. Este valor representa una caída del 5,18% respecto de septiembre, cuando el promedio estuvo en USd 67,99.

La tendencia bajista preocupa a las operadoras del sur argentino, en particular las del Golfo SAn Jorge, ya que el desarrollo de los campos maduros enfrenta un escenario de altos costos y un mercado internacional de precios bajos acrecienta su fragilidad.

Las proyecciones del 2026 y un desafío por resolver

De acuerdo con las proyecciones de las principales consultoras energéticas internacionales, el precio promedio del barril de Brent se ubicaría en torno a los USD 60 durante 2026, 8 dólares por debajo del promedio estimado para el presente año.

Esta cifra significaría un fuerte desafío para la producción convencional santacruceña, sobre todo en el flanco norte de la provincia, que requiere de precios internacionales superiores a los USD 72, para sostener niveles mínimos de rentabilidad y justificar nuevas inversiones.

“Un Brent a USD 60 deja a la mayor parte de los yacimientos maduros fuera del punto de equilibrio” señalaron, en su momento, fuentes del sector.

Costos altos y márgenes en retroceso

La cuenca del Golfo, compartida entre Chubut y Santa Cruz, sigue siendo uno de los principales polos de producción petrolera del país, pese a que los costos son mucho más elevados que los que presenta el desarrollo no convencional en Vaca Muerta.

Según las estimaciones del sector, en la Cuenca del Golfo, el costo total de producción en la zona demanda unos USD 20 por barril en inversión de desarrollo; otros USD 35 para operación y mantenimiento (algo que en algunos yacimientos santacruceños podría elevarse hasta los USD 50).

A ello se le suman las regalías provinciales (fijadas en el 12%), la alícuota de Ingresos Brutos, además de otros impuesto. En promedio todo eleva el costo de producción en torno a los USD 66 por barril.

Un precio mejor pero que no implica alivio

El crudo pesado del norte de Santa Cruz goza del precio más alto del país, cotizando aproximadamente un 10% por encima del valor internacional. En octubre, el barril local se vendió a USD 70,91 en promedio, es decir, apenas 5 dólares por encima del punto cero.

Las proyecciones para 2026, ubicaría el el precio de venta del barril santacruceño en torno a los USD 66, o sea en el punto mínimo, actual, de su costo de producción, con cero rentabilidad.

El desafío de las empresas: ser rentables

Con esta proyección de precios para 2026, las empresas que ya están operando y las que comienzan ahora a trabajar, luego de haber sido adjudicadas con las áreas que tenía YPF en el norte de Santa Cruz, tienen la obligación de ser eficientes en sus costos para poder transformar el negocio en rentable.

Precisamente a eso se refirió Gustavo Salerno, representate de Patagonia Resource, que, en declaraciones a La Opinión Austral, en ocasión de la apertura de sobres de la licitación de las áreas, afirmó que la estrategia de las empresas que se harán cargo de estos yacimientos se centrará en “sumar innovación” y “trabajo local”, buscando “encontrar el difícil equilibrio para que lo que realicemos sea básicamente perdurable en el tiempo, sea sostenible, esa es la idea”.