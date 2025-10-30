Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La provincia de Santa Cruz completó la adjudicación de las áreas petroleras que fueron cedidas por YPF, en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 006/FOMICRUZ S.E./2025, un proceso clave para la reactivación de la producción hidrocarburífera en el norte santacruceño. Con la Resolución N° 542/2025, FOMICRUZ S.E. oficializó la cesión de diez áreas de explotación y sus respectivas concesiones de transporte, otorgadas a seis firmas que presentaron propuestas económicas y técnicas dentro de los plazos establecidos.

Adjudicaciones y objetivos del proceso

La resolución establece que las empresas Patagonia Resources S.A., Clear Petroleum S.A., Roch Proyectos S.A.U., Azruge S.A., Brest S.A. y Quintana E&P Argentina S.R.L., junto a Quintana Energy Investments S.A., serán las responsables de operar los yacimientos maduros ubicados en la Cuenca del Golfo San Jorge, con el compromiso de reactivar la extracción de crudo y generar empleo local.

El mapa de las áreas que cedió YPF y que FOMICRUZ licitó a seis empresas para continuar produciendo.

Según el detalle oficial:

Patagonia Resources S.A. operará el 100% de las áreas Los Perales – Las Mesetas, Los Monos y Barranca Yankowsky .

operará el 100% de las áreas . Clear Petroleum S.A. tendrá a su cargo Cañadón de la Escondida – Las Heras .

tendrá a su cargo . Roch Proyectos S.A.U. se adjudicó Cerro Guadal Norte – Cerro Piedra, Cañadón Yatel y El Guadal – Lomas del Cuy .

se adjudicó . Azruge S.A. será responsable de Cañadón Vasco .

será responsable de . Brest S.A. obtuvo Pico Truncado – El Cordón .

obtuvo . Quintana E&P Argentina S.R.L. y Quintana Energy Investments S.A. se adjudicaron Cañadón León y Meseta Espinosa.

Cada una de las compañías fue seleccionada por haber cumplido con los requisitos técnicos y económicos de la licitación y por presentarse como único oferente en sus respectivas áreas.

Un proceso estratégico para la provincia

La licitación, impulsada por FOMICRUZ bajo los lineamientos del Ministerio de Energía y Minería del Gobierno de Santa Cruz, marca un punto de inflexión para la recuperación productiva de los pozos maduros que YPF devolvió en 2024. Estas áreas, que habían reducido su nivel de producción por baja rentabilidad, fueron incorporadas a un nuevo esquema de concesiones orientado a incentivar la participación de empresas con experiencia regional.

El objetivo, según señalaron fuentes oficiales, es preservar los empleos, mantener la infraestructura existente y garantizar continuidad en la cadena de valor hidrocarburífera. Además, se busca sostener el principio del 90/10: un 90% de contratación de mano de obra local y solo un 10% externa, en línea con las políticas provinciales de desarrollo.

Desafío: eficiencia e innovación

El representante de Patagonia Resources S.A., Gustavo Salerno, remarcó al momento de la apertura de sobres, en diálogo con La Opinión Austral que guardan “muchas expectativas”, pero reconoció que el trabajo que se viene, una vez adjudicadas las áreas, es comenzar con la operación “que es la tarea más delicada“.

Gustavo Salerno, de Patagonia Resources hablan con La Opinión Austral. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Remarcó que esto se trata “de una oportunidad para todos, tanto para la provincia como para empresas medianas como las nuestras”. Y que están obligados a “sumar innovación” y “trabajo local” pero encontrando un “equilibrio” algo que es dificil pero impescindible “para que lo que realicemos sea básicamente perdurable en el tiempo y sostenible“.

Agregó que para que ese “difícil equilibrio” se encuentre, es crucial que se entienda que “el modelo anterior terminó, ya no está más vigente”. Lo que significa que lo que viene ahora sea peor, sino que será distinto. “Un modelo que va de la mano de las nuevas tecnologías, la innovación, los nuevos tiempos que, por supuesto, tienen que incluir a los trabajadores, no hay ninguna otra forma”, ya que “las empresas son la gente”.

Perspectivas de recuperación en el mediano plazo

Cabe señalar que las perspectivas que guardan las autoridades de Energía es que exista una “rápida” recuperación de la producción, a partir de la inversión en workover, para poner a punto todos aquellos pozos que hoy están paralizados por falta de mantenimiento, fundamentalmente.

Algunos de los empresarios que conforman la UTE que busca operar las 10 áreas petroleras: Martín Cerdá, de Azruge S.A.; Marcelo Gonzalez de Quintana E&P Argentina SRL; Gustavo Salerno CEO de Patagonia Resources S.A. y Fernando Garau, gerente de administración de Patagonia Resources S.A. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“Estimamos que en 18 meses podría haber un recupero del 25% en 18 meses“, solo con la intervención y mantenimiento de los pozos existentes. Lo que implicaría unos 220 mil barriles de petróleo adicionales a los que se producen hoy.

La producción actual de las áreas adjudicadas

En el mes de septiembre, según los reportes de producción por pozos,publicado por la Secretaría de Energía de la nación, da cuenta que las diez áreas en su conjunto extrajeron 139.942,88 m3 de crudo y 29102,35 miles de m3 de gas.

Las áreas más productivas son: Las Heras – Cañadón de la Escondida con 39.351,85 m3/mes); Los Perales-Las Mesetas con 34.297 m3/mes; Cañadón León-Meseta Espinoza con 28.522 m3/mes y El Guadal-Lomas del Cuy que agregó, en septiembre (último mes informado) una producción de 15.530,66 m3/mes de petróleo.

En 2023, último año en que se realizó inversión en workover (recuperación de pozos) por parte de YPF en las áreas Cañadón León-Meseta Espinoza, Los Perales-Las Mesetas y Cañadón La Escondida-Las Heras, hubo casi un centenar de intervenciones. De ese total, se obtuvo resultados positivos en un 24,2%.

El compromiso de inversión, adquirido por el conjunto de las siete empresas que intervinieron en la licitación por las áreas, asciende a los USD 1.259 millones en seis años.

Cuándo se hacen cargo de las áreas

La adjudicación de Fomicruz de la licitación, es el primer paso. Ahora la empresa estatal debe elevar todo al Ministerio de Energía, primero y al Gobernador después, ya que esta “concesión” debe ser ratificada por el Gobierno provincial a través de un decreto formal, tal como lo dicta la ley de Hidrocarburos.

Cecilia Andreanelli, gerente de Administración y Finanzas de FOMICRUZ, el ministro de Energía, Jaime Álvarez, junto al presidente de FOMICRUZ, Oscar Vera y Juan Carlos Berasaluce, vicepresidente de FOMICRUZ. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Se espera la publicación de este decreto en las próximas horas. Y aunque las empresas ya comenzaron a realizar el relevamiento de los yacimientos, la “posesión” formal de los mismos, se daría sobre finales de noviembre.

El gobernador Claudio Vidal encabezó la apertura de sobres de diez yacimientos maduros cedidos por YPF a FOMICRUZ. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL