La provincia de Santa Cruz es la más cara del país para realizar una compra mensual de alimentos y bebidas para una familia tipo (integrada por dos adultos y dos menores) con un costo de $769.319, un 11% más caro que en Misiones, la provincia más económica, según un relevamiento de la Consultora Analytica.

Considerando que, desde el 1° de agosto, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) en Argentina es de $322.000 para trabajadores mensualizados, se necesitan casi dos y medio salarios para cubrir únicamente la canasta.

El relevamiento señala que la región Patagónica concentra gran parte de los valores más altos. Detrás de Santa Cruz, se ubica Chubut con $759.467, Tierra del Fuego con $751.937 y Río Negro con $742.188). En contraste, las provincias más baratas son Misiones, $691.579, Formosa, $693.746, y Chaco, $693.219.

A pesar del alto valor del changuito, Santa Cruz registró uno de los incrementos más bajos del país: apenas +0,7% respecto al semestre anterior, con un aumento absoluto de $4.997. Este comportamiento contrasta con otras provincias como Catamarca (+$34.000) o Corrientes (+$29.927).

La provincia de Chubut sigue a Santa Cruz con un changuito de $759.467.

Cabe señalar que si bien no se brinda el detalle de los productos considerados para el relevamiento online, para obtener los datos se mantuvieron la marca y cantidad de cada producto.

El informe menciona la variación en productos como el café instantáneo que subió apenas +0,3%, las supremas de pollo empaquetadas +0,8% y el pan lactal se incrementó por encima del 5%, siguiendo la tendencia nacional.

En este marco, este viernes 15 de agosto, La Opinión Austral realizó un relevamiento de precios para conocer los valores de productos de la canasta básica, incluyendo tanto alimentos frescos como no perecederos en comercios de cercanía de la capital provincial.

Cabe mencionar que los productos relevados fueron los más económicos disponibles con valores que no están afectados por descuentos o promociones.

A la fecha, un kilo de yerba cuesta $3.650, el kilo de azúcar tiene un valor $1.150, el frasco de 100 gramos de café instantáneo, $5.300 y el litro de leche entera en tetrabrik, $2.035.

Un paquete de galletas surtidas de 590 gramos, el más económico, cuesta $5.055 y el kilo de pan Felipe está a $4.050

Entre los alimentos no perecederos, los fideos spaghetti, el paquete por 500 gramos cuesta $1.050, el kilo de arroz largo fino, $2.050 y el litro y medio de aceite cuesta $4.400.

En cuanto a carnes, el kilo de nalga sin tapa está a $14.490 y el de filet de pechuga, a $11.990.

Buscando completar la canasta con algunas frutas y verduras, también se relevaron algunos productos. El kilo de manzana roja cuesta $3.490 y el de banana, $3.190 en tanto que la bolsa de papas elegida se encuentra a $1.990 y el kilo de cebolla, $1.190.

En tanto que la docena de huevos blancos se encuentra a $5.400.