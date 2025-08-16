Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Ocho candidatos competirán este domingo para suceder a Luis Arce (Movimiento al Socialismo-MAS) en la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.

Los principales candidatos son el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga (Libre), el empresario Samuel Doria (Alianza Unidad) y el alcalde de la ciudad de Cochabamba, Manfred Reyes (Autonomía Para Bolivia), todos de derecha.

Completan Rodrigo Paz Pereira (Partido Demócrata Cristiano, centroderecha democristiana), Jhonny Fernández (Fuerza del Pueblo, derecha populista) y Pavel Aracena Vargas (Libertad y Progres-ADN, derecha liberal-nacionalista).

Por la izquierda boliviana, el principal candidato es el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez (Alianza Popular). El exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo (Movimiento al Socialismo) también es aspirante.

Cabe recordar que Arce renunció en mayo a su candidatura por la reelección. En tanto que el expresidente Evo Morales (exMAS) fue inhabilitado para competir.

En Argentina, hay 162.531 residentes bolivianos habilitados a votar.

En caso de que ninguno supere el 50% de los votos o el 40% con 10 puntos de diferencia, habrá balotaje -por primera vez en la historia del país- el próximo 19 de octubre.

Son 7.567.207 los ciudadanos habilitados a votar mientras que en el exterior son 369.931 de los cuales 162.531 viven en Argentina, el país con mayor cantidad de electores habilitados para votar presidente y vicepresidente para el período 2025-2030.

En la Patagonia, se votará en las ciudades de Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Puerto Deseado y Río Gallegos.

La Opinión Austral pudo saber que son 780 los residentes bolivianos empadronados en la capital provincial en tanto que en la localidad portuaria es menor.

Esta será la tercera vez que podrán ejercer el derecho a voto desde Río Gallegos.

En diálogo con La Opinión Austral, David Alanes, notario del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, comentó: “Este sábado concluimos la segunda capacitación presencial, el viernes fue la primera y previo a esto, veníamos realizando unas capacitaciones virtuales ya desde hace unas dos o tres semanas atrás, en las que participaron los jurados electorales, que son las autoridades de mesa. Los jurados de mesa salen sorteados por un sistema informático del Tribunal Supremo Electoral para estas elecciones, para las siguientes salen otras personas”.

En la capital provincial, habrán tres mesas que abrirán a las 08:00 y hasta las 16:00 en Errázuriz 53.

Cabe mencionar que el total de jurados por mesas es de seis y el mínimo para funcionar es tres: presidente, secretario y vocal.

“Valoro mucho la predisposición de los jurados que han sido designados”. DAVID ALANES, NOTARIO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL DE BOLIVIA

Alanes recordó que “en un año electoral, en los primeros meses: marzo-abril-mayo viene gente del Tribunal Supremo a realizar el reempadronamiento de todos esos ciudadanos que no participaron o quizás hicieron su doble nacionalidad, los descendientes bolivianos que son argentinos y que adquirieron la nacionalidad boliviana y también estamos hablando de la gente que votaba en Bolivia y que quería cambiar de recinto para poder votar acá en la Patagonia. En los primeros meses del año electoral se realiza el reempadronamiento y es ahí también donde se hace el cambio de recinto, sería como un cambio de domicilio”.

Finalizando, Alanes destacó: “Siempre valorar mucho el voto en el exterior porque es un derecho que han ganado los ciudadanos bolivianos para poder elegir los rumbos del país, no vivir en Bolivia no significa que no podamos volver algún día entonces ese derecho costó ganarlo en el mundo y queremos aplicarlo ahora y más adelante. Valoro mucho la predisposición de los jurados que han sido designados, el aprendizaje que han llevado a cabo y la responsabilidad que van a tener mañana, es digno de destacar”.