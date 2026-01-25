Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El concejal de Río Gallegos Martín Chávez sufrió un fuerte accidente de tránsito durante la noche de este viernes 23, sobre la Ruta Nacional Nº 3, en el sector de acceso al aeropuerto Piloto Civil Norberto Fernández.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policiales consultadas se pudo establecer que el edil conducía una camioneta Chevrolet Tracker de color gris que protagonizó un violento vuelco.

El siniestro se produjo minutos antes de las 22:30, a unos 600 metros del ingreso al aeropuerto, cuando el rodado circulaba por la autovía 17 de Octubre y, a partir de lo que pudo saber este diario, habría intentado esquivar a otro conductor que, al momento del incidente, conducía de manera errática por la calzada. A raíz de esto, terminó perdiendo el control de su camioneta para luego volcar.

La camioneta se desplazó hacia la banquina, donde existe un marcado desnivel del terreno, situación que provocó varios tumbos. Finalmente, el vehículo quedó detenido a unos 100 metros del punto donde se habrían iniciado las maniobras, tramo que forma parte de las pericias. El hecho fue advertido a través de un llamado al 911. El conductor presentaba golpes visibles, con sangrado en el rostro y en las manos, aunque logró salir del habitáculo por sus propios medios, con asistencia policial.

Minutos después arribó una ambulancia, cuyo personal brindó atención médica en el lugar y dispuso el traslado al Hospital Regional Río Gallegos. Allí se le realizaron estudios de rutina, entre ellos radiografías y tomografías, para evaluar el alcance de las lesiones.

“Hola a todos! Antes que nada, quiero que sepan que estoy bien. Como es de público conocimiento, ayer sufrí un accidente de tránsito donde, gracias a Dios, sólo hubo daños materiales”, indicó este sábado el edil a través de las redes sociales.

“Agradezco profundamente la atención y la calidad humana del personal del hospital que me atendió, así como también las de las fuerzas de seguridad que se hicieron presentes en el lugar” y aclaró:” Creo importante comunicar que me realizaron el correspondiente test de alcoholemia, siendo el resultado cero alcohol, y también me efectuaron análisis de sangre y orina completos, descartándose sustancias toxicológicas”. Finalmente, expresó: “Gracias a todos por los mensajes de cariño y afecto“.

