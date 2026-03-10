Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente del Consejo Agrario Provincial reglamentó la constitución y el funcionamiento de la Comisión Provincial de Sanidad Animal (COPROSA) en la provincia de Santa Cruz, organismo que actuará como órgano consultivo y vinculante ante el Consejo de Administración del Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA).

La decisión se enmarca en lo establecido por la Ley Provincial de Sanidad Animal N° 221 y sus modificatorias, que determina que el Consejo Agrario Provincial es el responsable de la defensa de los ganados en el territorio santacruceño frente a enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias, tanto exóticas como enzoóticas y epizoóticas.

Asimismo, la normativa tiene en cuenta la Ley Nacional N° 23.899, que creó el SENASA y lo facultó a ejecutar la política nacional en materia de sanidad animal. En su artículo 13, esa legislación contempla la creación de las comisiones provinciales o regionales de sanidad animal (COPROSA) como órganos consultivos y vinculantes ante el Consejo de Administración del organismo.

Según se fundamenta en la resolución, para la provincia de Santa Cruz resulta fundamental garantizar la sanidad animal, promoviendo altos niveles de producción, resguardando la salud pública y sosteniendo o abriendo nuevos mercados para los productos del sector.

Hasta el momento, la COPROSA funcionaba en la provincia sin un instrumento formal que definiera sus integrantes, el cronograma de reuniones y los mecanismos para la toma de decisiones, por lo que se consideró necesario establecer una reglamentación que ordene su funcionamiento.

Los integrantes

De acuerdo con la resolución, la comisión será presidida por el presidente del Consejo Agrario Provincial, quien actuará como autoridad de aplicación en la provincia. Además, el organismo estará integrado por un vocal del Consejo Agrario Provincial por el Poder Ejecutivo, un vocal por los productores ganaderos y un médico veterinario del organismo.

También formarán parte tres miembros titulares y un suplente por el SENASA; dos titulares y un suplente por el INTA; dos titulares y un suplente por la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS), siendo uno de ellos el presidente en ejercicio; un titular y un suplente por el Colegio de Médicos Veterinarios de Santa Cruz; un titular y un suplente por la Cámara de Frigoríficos Ovinos de la Patagonia (CAFROPAT); y un titular y un suplente por la Federación Lanera Argentina (FLA). Los miembros suplentes solo participarán en reemplazo de los titulares.

Los integrantes de la comisión deberán ser designados formalmente por las instituciones que representen mediante una nota dirigida al presidente del Consejo Agrario Provincial, quien aceptará la designación y la comunicará al resto de los miembros.

La resolución establece además que los integrantes ejercerán sus funciones ad honorem por un período de dos años desde la fecha de su aceptación. Cada institución deberá renovar o proponer un reemplazo con 30 días de anticipación al vencimiento del mandato, con el objetivo de garantizar el funcionamiento de la comisión.

Asimismo, el presidente de la COPROSA podrá convocar a otros participantes de manera transitoria cuando la complejidad de los temas a tratar lo requiera, independientemente de que pertenezcan o no a las instituciones que integran la comisión.

Entre las funciones del organismo se encuentran asesorar a la autoridad de aplicación en todo lo relacionado con la sanidad animal, identificar y evaluar situaciones sanitarias que requieran intervención, promover tareas de prevención y difusión, y evaluar la pertinencia de las resoluciones emitidas por el SENASA, proponiendo medidas en caso de ser necesario.

También tendrá a su cargo el seguimiento de los distintos planes de trabajo en ejecución y actuará como vínculo permanente con el SENASA, con el objetivo de facilitar un trabajo articulado orientado a la sanidad y el bienestar animal, así como al sostenimiento y la apertura de mercados para los productos y subproductos de la ganadería provincial.