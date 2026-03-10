Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La 5ª edición del evento gastronómico más importante de la Patagonia tendrá lugar los días 9 y 10 de mayo en el Predio Ferial, con entrada libre y gratuita. Este encuentro anual, organizado por la Municipalidad a través de Comodoro Turismo, busca fortalecer la cadena productiva y promover la gastronomía de la región.

Durante dos días, productores, emprendedores y gastronómicos de la región estarán exhibiendo sus productos, permitiendo a los asistentes disfrutar de esta convocante feria, que ya lleva cinco años reflejando la identidad patagónica para el fortalecimiento de la economía circular. Una vez más, la propuesta estará basada en los cuatro elementos de la naturaleza que capitalizan el circuito productivo en la Patagonia.

Como cada año, el Festín de Sabores será con entrada libre y gratuita y contará con la presencia de artistas, emprendedores gastronómicos, artesanos y participantes de toda la región patagónica, quienes combinarán un variado programa entre shows, presentación de productos, clases en vivo y degustación.

Al respecto, Eduardo Carrasco, gerente de Comodoro Turismo, expresó que “el Festín de Sabores es un compromiso que asumimos año a año para posicionar a Comodoro Rivadavia como un destino turístico destacado también por su gastronomía de mar y meseta junto a otras localidades que convocamos para fortalecernos como circuito regional”.

Asimismo, recordó que “siempre es válido recordar que llevamos cinco años instalando este evento que surge también en el marco del Plan Pioneros 2030, con el objetivo de visibilizar la gastronomía patagónica y convertirla en un producto turístico que se destaque por su diferencial autóctono”.

En ese marco, el Festín se consolida como una herramienta de impulso para el desarrollo económico del sector gastronómico y productivo regional. La participación en el evento permite a emprendedores, productores y gastronómicos ampliar sus canales de comercialización, fortalecer la visibilidad de sus marcas y generar nuevas oportunidades de negocio.

Del mismo modo, la propuesta propicia el encuentro entre distintos actores de la cadena productiva, fomentando vínculos comerciales y promoviendo el crecimiento de las economías regionales a través de la gastronomía como motor de desarrollo.

La 5ª edición del Festín de Sabores también contará con su característico segmento solidario, con la Tienda Alma, de venta de merchandising a beneficio de una institución de la ciudad, además de la aplicación de la hora silenciosa al inicio de las jornadas.

Encuentro informativo para gastronómicos

En la previa del Festín, desde Comodoro Turismo se abrió la invitación a emprendedores gastronómicos a participar de un encuentro informativo para conocer la propuesta, los alcances y requisitos importantes para ser parte del evento gastronómico más importante de la región. La reunión se llevará adelante el lunes 16 de marzo a las 16:00 horas, en el auditorio del Predio Ferial.

Para más información, aquellos interesados en participar pueden visitar el sitio web https://comodoroturismo.gob.ar/festindesabores/, dirigirse a las redes sociales de Comodoro Turismo o enviar un correo electrónico a festindesabores@comodoroturismo.gob.ar.