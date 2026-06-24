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El Gobierno de Santa Cruz y los representantes de las fuerzas policiales y del Servicio Penitenciario provincial concretaron el pasado martes la cuarta reunión del Consejo del Salario. El encuentro se desarrolló en la Escuela de Policía de Río Gallegos con el objetivo de destrabar el conflicto salarial.

Según consta en el acta oficial del encuentro, el Poder Ejecutivo presentó una reformulación de sus propuestas económicas en busca de sustentabilidad financiera. En primera instancia, ofreció un valor punto a junio de $2.282,80, junto con incrementos en los suplementos de “función policial operativa” y la creación de un “adicional compensador transitorio” de carácter no remunerativo.

La propuesta oficial fue considerada “insuficiente” por los representantes de los trabajadores. La Asociación Civil Policial manifestó formalmente su descontento y cuestionó la composición de la mesa de diálogo.

“La Asociación Civil Policial, manifiesta que la propuesta resulta insuficiente”, se indicó. Asimismo, dejó constancia de que “no asisitió el Ministro de Seguridad, máxima autoridad de dicha cartera, estando representado el organismo por una funcionaria debidamente designada”.

Señalaron que es importante “la participación de la máxima autoridad ministerial en el ámbito de la mesa de diálogo”. En ese sentido, se señala la “necesidad de arribar a una solución en materia salarial que permita superar el conflicto existente y propicie el levantamiento de las medidas actualmente en curso”.

El reclamo de los policías autoconvocados en Casa de Gobierno. FOTO. LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“Recursos insuficientes”

Ante los reclamos, el Ministerio de Economía advirtió sobre la delicada situación financiera de las arcas provinciales: “Los recursos correspondientes al sctual mes para la Provincia están resultando insuficientes, evidenciándose una disminución considerable en los ingresos, esta situación impacta directamente en los recursos provinciales”.

Tras un cuarto intermedio, el Gobierno provincial puso sobre la mesa una undécima propuesta con un esquema escalonado para el valor punto hasta el mes de septiembre:

Luego de un prolongado debate, ambas partes decidieron desestimar las propuestas número 10 y 11, acordando retomar la discusión salarial sobre la base de la propuesta número 9 efectuada el pasado 17 de junio. En ese contexto, el Ejecutivo exigió garantías operativas.

El encuentro pasó a un cuerto intermedio para el próximo martes 30 de junio a las 11:00 en la Escuela de Policia.