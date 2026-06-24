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El Observatorio de Economía de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) creó el Chenque Bot, un sistema desarrollado para funcionar a través de WhatsApp que analiza de manera interactiva la evolución semanal de los precios de la canasta básica.

Tras su implementación en Comodoro Rivadavia, el organismo técnico ya trabaja en la expansión del monitoreo hacia la provincia de Santa Cruz para el mes de julio. Allí, el asistente virtual adoptará el nombre de “Maca Bot”, en un directo homenaje al macá tobiano, ave símbolo de la región.

César Vicente Herrera, director economista del Observatorio, detalló en una entrevista con LU12 AM680 los alcances de esta herramienta tecnológica de cara al trabajo territorial proyectado para el invierno:

“Desde hace algunos meses venimos trabajando en Comodoro Rivadavia y probablemente ahora en el mes de julio avancemos en Santa Cruz. Ya diseñamos las viñetas y definimos los nombres internos que le dan un sello de identidad local a cada desarrollo. El Chenque Bot es el sello del Cerro Chenque en Comodoro Rivadavia. Está el Valle Bot, que corresponde al Valle Inferior del Río Chubut y Rawson; el Ballena Bot en Puerto Madryn y Alerce para la zona de la cordillera”.

“En el caso de Caleta Olivia el nombre elegido es Gorosito Bot. Para Río Gallegos, me sugirieron la propuesta de Maca Bot para la capital provincial. En tanto, para Puerto Deseado la herramienta utilizará la imagen del pingüino de cresta amarilla. Julio es para nosotros un mes muy productivo porque coincide con el receso invernal; al no dictar clases, podemos centrarnos plenamente en esta actividad técnica del observatorio”.

Dispersión de precios

El análisis de los datos obtenidos en los bot en funcionamiento revela dinámicas particulares en la variación semanal de las góndolas en las grandes cadenas de supermercados, que incluyen firmas de grandes y medianas superficies de comercialización de alimentos y otros productos.

“Lo que estamos notando en los bots que tenemos en funcionamiento es que la mayoría de los productos no cambia de precio. Por ejemplo, en una muestra semanal de 1.500 productos —aunque llegamos a tener 2.500 en el mes—, entre 200 y 300 cambian de precio hacia arriba. Otros 100 van hacia abajo, y 1.100 se quedan sin variar“, señaló.

“¿Pero qué sucede y qué seguimos viendo? Si bien los promedios de la última semana suman en promedio menos del 1% semanal, cuando uno va a lo particular, hay productos que pueden aumentar un 50% o un 60%“.

Esta disparidad explica la diferencia entre los índices promedio y el impacto percibido en el consumo individual. “Está la percepción del consumidor. Yo consumo un tipo de yerba que aumentó un 63% cuando empezamos a hacer esto. Fuimos al supermercado a revisar si el dato estaba bien, y sí, estaba bien”.

“Lo que nos demostraba es que los productos que aumentan, aumentan mucho. Los que bajan, lo hacen por las promociones, que ahora las podemos tomar ya que estamos sacando la información directamente de los supermercados”.

“Esto funciona como una guía semanal. Veníamos con los alimentos secos aumentando en las semanas anteriores en Comodoro Rivadavia a través del Chenque Bot; después otra semana fueron los lácteos, luego frutas y verduras. Pero esta semana el movimiento estuvo en la carne sin productos preparados, que volvió a pegar un incremento”, describió.

“Al ser canales de WhatsApp abiertos, cualquiera que quiera puede utilizarlos. Esto le permite al consumidor tener un panorama bastante cierto de lo que sucede en la góndola y en su economía“.

Medición regional vs INDEC

Los orígenes de la medición local se remontan al análisis de variables macroeconómicas globales y su traslado a la economía doméstica.

“Cuando iniciamos, queríamos medir el impacto del cierre del Estrecho de Ormuz y, fundamentalmente, de los fertilizantes en la mesa familiar. Obtuvimos un impacto, porque los fertilizantes pegaron en las harinas y otros productos alimenticios. Pero después ese impacto se diluye; no está tan claro que una devaluación traiga una apropiación directa de precios”.

“Por las características del mercado, nosotros estamos en el orden de 1.900 en nuestra canasta, contra 1.500 del INDEC. Esto quiere decir que en las variaciones vamos más o menos acompasados, pero en los montos, la Patagonia Sur todavía no ha desinflacionado”.

La persistencia de niveles de precios elevados en la región se vincula tanto a componentes logísticos como al comportamiento de los ingresos de determinados segmentos laborales.

“Seguimos teniendo precios altos asociados a los costos de transporte, pero también a varios sectores del empleo formal que estaban muy bien y tenían mucho poder adquisitivo, marcando el ritmo”, señaló.

“Me refiero a las actividades hidrocarburíferas tanto en la Cuenca Austral como en la zona norte de Santa Cruz y en la zona sur de Chubut, en la Cuenca del Golfo San Jorge. También a lo que sucede en Tierra del Fuego, donde estoy terminando un trabajo con colegas sobre el impacto en el empleo y su tendencia. Esperamos hacer el informe la semana que viene, pero volviendo al tema, el poder adquisitivo ha caído enormemente“.

La carne sigue registrando suba de precios.

Demanda minorista

El Observatorio cuenta con un indicador específico para evaluar la relación de los ingresos con el costo de vida regional.

“Tenemos un indicador que aparea los salarios privados a nuestra canasta total y da como resultado una bastante pérdida. En Santa Cruz, donde los sueldos son más altos que en Chubut, cubríamos 2,3 canastas, después bajamos a 1,3 y ahora estamos en 1,7 canastas“.

“Si bien se recuperó algo de poder adquisitivo en estos dos últimos años tras la devaluación de diciembre de 2023, seguimos atrás. Y estamos hablando de trabajadores privados registrados. Cuando pasamos al sector público, estamos muchísimo más atrás, tanto en el sector público provincial como en el caso de nosotros, los universitarios“.

Esta pérdida generalizada de capacidad de compra actúa, según el economista, como el factor determinante en la desaceleración de la inflación por el lado de la demanda.

“La desinflación se produce porque no tenemos poder adquisitivo. La demanda es débil y ahí viene un conjunto de consecuencias. Por ejemplo, el índice de precios mayoristas aumentó un 5%, mientras que el índice de precios al consumidor final bajó del 3% al 2% este mes”.

“Uno se pregunta qué hay ahí. Si hubiera un traslado fuerte de la cadena anterior al consumidor, tendría que ser un indicador muy superior al 3%. Sin embargo, el comerciante minorista no puede trasladar todo ese precio porque las ventas ya vienen con una retracción importante“.

El Macá Tobiano inspiró el nombre del bot.

Análisis sectorial del Producto Bruto Interno (PBI)

Frente a la difusión de los últimos datos del INDEC que señalan un crecimiento interanual del 2,3% en el PBI durante el primer trimestre, Herrera propuso un análisis desglosado para comprender la composición real de dicha cifra macroeconómica.

“El presidente Javier Milei salió con su estilo desfachatado a decir que ahí estaba la prueba de que el modelo funciona. ¿Es una buena noticia o cómo hay que tomarlo? Es una noticia que requiere profundizar el análisis“.

“En la materia, durante el primer parcial hicimos un análisis acotado que reflejaba eso: la economía creciendo ‘como gas de buzo’, como diría el presidente. En el segundo parcial profundizamos y vimos que crecen algunos sectores que son pocos generadores de empleo a nivel global, como la Minería“.

La contraatracción de los sectores vinculados directamente al consumo local y al empleo masivo relativiza el impacto del indicador general en la vida cotidiana de la población.

“Lo que tiene que ver con nuestra estabilidad y la dinámica del mercado interno —como la construcción, la industria y la venta de bienes durables— viene cayendo fuertemente. La economía en general no se puede medir solamente con miradas nominales agrupadas; hay que desmenuzar cada sector“.

“Nuestra reflexión en el primer parcial era que la economía crecía y el indicador general estaba bien. En el segundo parcial, al profundizar, vemos que la economía crece por algunos sectores dinámicos que no contribuyen al empleo ni a la mejora de la calidad de vida de la globalidad de los argentinos. Mientras tanto, los otros sectores, como la industria, vienen decreciendo enormemente, generando una incertidumbre muy grande en nuestro país”.