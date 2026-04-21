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Funcionarios consulares viajando al sur profundo para resolver trámites que, históricamente, obligaban a cientos de santacruceños a recorrer más de mil kilómetros. Sin embargo, esa fue la lógica que primó en la misión italiana que se desplegó en Río Gallegos.

En el marco de su agenda por Santa Cruz, el cónsul general de Italia, Nicola Bazzani, visitó el Grupo La Opinión Austral y estuvo en los estudios de Radio LU12 AM680 Río Gallegos, acompañado por el corresponsal honorario, Miguel Grossud, donde fue entrevistado por el locutor Carlos Saldivia.

“Estamos trasladando el consulado a Río Gallegos por esta vez”, sintetizó Bazzani, dejando en claro el espíritu de la visita: acercar el Estado italiano a una comunidad numerosa y dispersa. Según precisó, la jurisdicción que encabeza abarca desde La Pampa hasta Tierra del Fuego, un territorio “tres veces y media más grande que Italia”, donde residen cerca de 90 mil ciudadanos italianos. Solo en Santa Cruz, la cifra ronda los 1.800, concentrados principalmente en Río Gallegos y El Calafate.

El cónsul general de Italia, Nicola Bazzani, en LU12.

El operativo permitió gestionar cerca de 80 trámites de pasaporte y avanzar en procesos de ciudadanía, especialmente para hijos menores. “No es un trámite complejo, pero requiere presencialidad. Por eso evitamos que la gente tenga que viajar, con todo lo que implica en tiempo y dinero”, explicó el diplomático. En paralelo, destacó la digitalización del sistema consular, que hoy permite iniciar gestiones a través de la plataforma FAST-IT, reduciendo burocracia y tiempos de espera.

Pero la visita no se limitó a la gestión administrativa. Hubo reuniones con autoridades provinciales y municipales, además de un encuentro con la colectividad italiana local. “Tiene un doble sentido: brindar servicios y, al mismo tiempo, conocer la realidad de Río Gallegos para generar puentes de colaboración”, planteó Bazzani, quien dejó abierta la puerta a proyectos culturales, educativos y comerciales.

En ese sentido, uno de los ejes más potentes fue el de las oportunidades. Italia, explicó el cónsul, atraviesa un momento de expansión en sectores clave y busca mano de obra calificada. “Estamos ofreciendo posibilidades concretas para jóvenes, tanto en formación como en trabajo. Hay demanda en áreas como mecánica avanzada, electrónica, turismo y transporte”, detalló. Incluso mencionó programas ya activos, con contratos garantizados, vivienda incluida y sueldos asegurados para argentinos que deciden radicarse temporalmente en el país europeo.

El interés, aseguran, va en aumento. “El idioma italiano está creciendo en la región y hay cada vez más jóvenes que quieren estudiar o trabajar en Italia”, sostuvo. En ese marco, destacó la reciente apertura de una escuela bilingüe en Puerto Madryn y el fortalecimiento de la oferta educativa vinculada al país europeo.

La dimensión histórica también tuvo su lugar. La presencia italiana en Argentina no es un dato menor: más de 27 millones de personas tienen algún grado de ascendencia italiana. “Es la colectividad más grande del mundo fuera de Italia”, subrayó Bazzani, quien además valoró el rol de los inmigrantes en la construcción del país. Desde la agricultura hasta la industria, pasando por la cultura y la gastronomía, el legado sigue vigente.

En tono más distendido, el diplomático no ocultó su sorpresa por ciertas tradiciones locales: “Nunca escuché tantas veces música italiana ni tomé tanto fernet como en Argentina”, dijo entre risas. Pero enseguida volvió al eje central: la relación bilateral. “Italia y Argentina tienen que crecer como socios comerciales. Hay una oportunidad concreta en el marco de los acuerdos entre la Unión Europea y el Mercosur”, afirmó.

El encuentro con vecinos en el Hotel Patagonia, este martes por la tarde. FOTO: JOSÉ SILVA/LOA

El cierre de la jornada tuvo un componente simbólico y operativo: un encuentro abierto con la colectividad italiana en el Hotel Patagonia de Río Gallegos. Allí, los ciudadanos pudieron plantear inquietudes, evacuar dudas y, sobre todo, reconectar con una identidad que, lejos de ser nostálgica, se proyecta hacia el futuro.



La visita del consulado italiano dejó algo más que trámites resueltos: instaló una agenda de oportunidades y revalorizó un vínculo histórico que sigue generando impacto en la vida cotidiana de miles de santacruceños. En un contexto donde la movilidad, la formación y el trabajo cruzan fronteras, el mensaje es claro: el puente entre Italia y la Patagonia no solo existe, sino que se está reforzando con decisión.