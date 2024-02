Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos, elogió al gobernador Claudio Vidal, al tiempo que adelantó un proyecto en marcha para que Santa Cruz sea una provincia modelo en materia educativa, al señalar que fue parte de lo que se habló en el encuentro entre Javier Milei y el mandatario santacruceño en oportunidad de la visita presidencial a Río Gallegos, el pasado 5 de enero.

Los detalles sobre este tema los dio el funcionario nacional en una entrevista con el periodista Alejandro Fantino. “Te voy a decir una cosa, cuando fuimos (con Milei) la vez pasada a la Antártida, hicimos escala en Río Gallegos“, comenzó y luego graficó: “Primero vi una cosa bastante impresionante que fue el recibimiento que la ciudad le hizo a Milei, fue impresionante. La autovía con gente de los dos lados saludándolo, banderas, etc.”.

En el mismo relato, afirmó: “Después de eso nos sentamos con el gobernador, un tipazo Claudio Vidal, un dirigente peronista, dirigente sindical, petrolero, un fenómeno el tipo cómo construyó su vida sindical y política, cómo manejó su sindicato, cómo llegó al gobierno“, describió.

“Uno de los temas que él (Vidal) le planteó al presidente fue el de la educación en Santa Cruz; le dijo: ‘Presidente, durante el año 2023 en Santa Cruz hubo 70 días de clases para los chicos; en cambio, en las escuelas nuestras que hicimos con el sindicato tuvimos clases completas‘, y le dijo que tenía que encontrar un sistema que le permitiera tener clases en la provincia“ y añadió: “¿Qué le dijo Milei? Yo te voy a ayudar. Hagamos una cosa, voy a Buenos Aires y hablo con la ministra de Capital Humano (Sandra Pettovello) y te vamos a buscar una solución“.

“Al otro día me llama (Milei) y me dice: Guillermo ¿tiene el teléfono de Claudio Vidal? Y lo llamó con la ministra de Capital Humano; él (el presidente) está buscando una solución para mostrar que se puede armar un proyecto como el de las escuelas chárter (colegios de gestión privada que cuentan con financiamiento estatal), que es tan discutido por la mentalidad que tenemos nosotros, equivocada, de la educación pública argentina” y aclaró: “En este momento, no digo que no sea importante la educación pública“.

En ese sentido, agregó que el presidente “va a hacer armar un proyecto con especialistas de afuera del país para generar un modelo educativo en Santa Cruz que sirva para mostrarle al país que pueden coexistir los sistemas de educación, pero el sistema de administración de gestión privada, como este caso, va a tener resultados de educación diferentes que los de la educación común“, explicó.

Más adelante, Guillermo Francos acotó: “Va a intentar hacer un modelo de la educación en Santa Cruz y obviamente no va a ser de un día para otro, hay que hacer un proyecto, ponerlo en funcionamiento y después veremos a qué colegio deciden los padres mandar a sus hijos, si al colegio que tiene 70 días de clases por problemas sindicales o a un colegio que pueda dar la educación que los chicos merecen“, subrayó.

Luego siguieron los elogios al mandatario provincial. El periodista Alejandro Fantino acotó que había que tomar en serio al gobernador de Santa Cruz, a lo que el ministro del Interior respondió: “Vidal es un tipo de primera” y señaló: “Una cabeza que piensa y mira los intereses de la provincia; él es un dirigente sindical, petrolero, pero que entiende perfectamente la administración; hizo el ajuste de la provincia, impresionante“, destacó Francos.

Las declaraciones del ministro del Interior se dan en el contexto del Plan de Mantenimiento Escolar 2024, donde el gobernador Claudio Vidal puso en marcha el reacondicionamiento de escuelas en toda la provincia. El mandatario se vistió con mameluco y lleva varias semanas recorriendo establecimientos educativos de la provincia haciendo tareas de mantenimiento.

Sobre ese plan de mantenimiento que está llevando adelante el Ejecutivo, señaló a La Opinión Austral: “La verdad que es una tarea difícil, la situación de los edificios en todas las provincias es lamentable, mucho estado de abandono, todavía hay escuelas que no tienen calefacción, que tienen problemas eléctricos de los distintos servicios, así que colaborando, ayudando, cuesta mucho”. Y recordó que recientemente el Gobierno firmó una serie de convenios con municipios de la provincia para avanzar, a pocas semanas del inicio del Ciclo Lectivo 2024, una tarea a contrarreloj.