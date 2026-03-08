Un video cargado de ternura protagonizado por el ex intendente de Río Gallegos, Marcelo Cepernic, se volvió viral en las redes sociales durante las últimas horas. En las imágenes se lo puede ver tocando el piano mientras su gata duerme plácidamente sobre el instrumento, en una escena que despertó cientos de reacciones entre usuarios y conocidos.

El propio Cepernic compartió el video en sus redes sociales, donde se lo observa interpretando la canción “Que nadie sepa mi sufrir” y, junto a él, su mascota descansando tranquilamente sobre el piano.

“Mi autoestima está por el suelo. Nuestra gata se duerme escuchándome”, escribió el exmandatario con ironía.

El tema que interpreta en el video, “Que nadie sepa mi sufrir”, fue compuesto en 1936 por los músicos argentinos Enrique Dizeo (letra) y Ángel Cabral (música). La obra fue concebida originalmente como un vals peruano, aunque con el tiempo se convirtió en una canción popular interpretada en distintos estilos en América Latina.

El video se difundió rápidamente y generó numerosos comentarios, muchos de ellos con humor y cariño hacia el ex intendente y su gata.

Entre los mensajes más destacados se pudieron leer: “No la malinterpretes… ¡la está disfrutando en la dimensión gatuna!”, “Es feliz, por eso se duerme”, “Todos necesitamos un perro que nos adore, y un gato que nos ignore”.

También hubo mensajes de antiguos alumnos y conocidos que recordaron su faceta musical. Mario Alberto Barría escribió: “Si lo habremos escuchado tocar el piano, mi querido maestro Marcelo en la escuela V. Taret. Un capo maestro. Mis saludos, siempre en el recuerdo”.

La repercusión del momento también llegó a la Jefatura de Gabinete de Ministros de Santa Cruz, que decidió compartir el video en sus redes sociales con motivo del Día Internacional de la Mujer.

En la publicación destacaron el gesto musical como un homenaje a las mujeres santacruceñas: “En el marco del Día de la Mujer, queremos dedicar este momento especial a todas las mujeres santacruceñas y riogalleguenses, protagonistas de nuestra comunidad con su fuerza, compromiso y sensibilidad”.

Desde el organismo también reconocieron la trayectoria del ex intendente. “Esta hermosa pieza de piano fue interpretada por nuestro ex intendente Marcelo Cepernic. Nosotros la recogimos y, aprovechando el Día de la Mujer, hoy la compartimos con ustedes como un gesto dedicado a todas las mujeres santacruceñas”.

Además, agregaron un reconocimiento público a Cepernic por su compromiso y la labor realizada a lo largo de los años en la provincia.

Así, lo que comenzó como un simple video casero terminó convirtiéndose en un momento viral que mezcla música, humor y la particular tranquilidad de una gata que decidió dormirse en primera fila