En un acto cargado de mística y participación, el gobernador Claudio Vidal acompañó la presentación de la lista de candidatos del Frente Por Santa Cruz, destacando el compromiso, la diversidad y la representatividad de quienes la integran.

“Esta es la mejor lista de candidatos, lejos. Porque representan al pueblo, porque conocen su provincia y trabajan todos los días para mejorarla. Y porque la encabeza un gran compañero, un gran amigo, un excelente jefe de Gabinete como Daniel Álvarez“, remarcó el gobernador entre aplausos de la militancia.

Más adelante, remarcó que la tarea de gobernar en un contexto heredado de crisis no fue sencilla, pero resaltó el acompañamiento de su equipo y la fortaleza de un proyecto político que busca transformar la realidad de Santa Cruz. “No fue fácil gobernar una provincia abandonada durante años, pero tampoco imposible. Con esfuerzo, unidad y convicción, hemos demostrado que cambiar esta provincia es posible“.

Daniel Álvarez, primer candidato del Frente Por Santa Cruz.

De cara a las elecciones legislativas, Vidal subrayó la importancia estratégica de que los santacruceños tengan representantes en el Congreso que defiendan a la provincia ante el ajuste nacional: “Ocupar una banca es algo que tiene peso, puede marcar la diferencia ante decisiones políticas adversas. Nuestros candidatos están a la altura de las circunstancias, van a apostar al diálogo, pero siempre defendiendo los intereses de nuestra provincia“.

El gobernador también cuestionó las políticas nacionales que han paralizado el empleo, el turismo y la obra pública y recordó que fue la Provincia quien se hizo cargo de sostener programas de educación, salud y producción que Nación eliminó.

También destacó que Santa Cruz es una de las cinco provincias de Argentina que está reactivando la obra pública, con ejemplos claros en “Puerto Deseado” y “Pico Truncado”, donde se están “terminando las que estaban abandonadas”.

Hacia el cambio

El primer candidato candidato, Daniel Álvarez, afirmó que la lista, que incluye a “radicales, peronistas, sindicalistas y trabajadores, se unió por el amor por nuestra tierra”.

Hizo un homenaje a los “14 mineros fallecidos en la tragedia” en la exYCRT y recordó las palabras de la hija de un minero desaparecido en la tragedia, señalando que de la usina de 240 MW debería estar saliendo humo por la generación de energía.

Luego, marcó el “coraje” del gobernador Vidal cuando el presidente de la Nación –Javier Milei– visitó Río Gallegos en enero de 2024. “Fue con una carpeta debajo de su brazo que decía YCRT urgente” para pedir “una oportunidad más por los trabajadores que no eran los responsables de las decisiones mal tomadas y de la corrupción”.

También destacó que el Gobierno provincial se plantó ante “una empresa que se retiraba (YPF) después de décadas de llevarse nuestros recursos” y logró un acuerdo que debe ser “tomado como ejemplo a nivel nacional“.

Gisela Martínez, segunda candidata de Por Santa Cruz.

Se identificó con la lucha de muchas personas que están “sin trabajo” y “fuera del sistema, siendo jefes de familia. Los convoco a que se animen a participar de esta patriada“, sostuvo, al tiempo que convocó a “plomeros, abogados, ingenieros, arquitectos o odontólogos, mecánicos dentales, todos los que se rompen la espalda todos los días para sostener este Estado”, a sumarse.

“Cuando nuestro gobernador habla de que se tienen que reunir las provincias para formar un nuevo bloque, es para pelear por una mejor equidad de reparto de recursos federales, de reactivar la obra pública, solicitar que se devuelvan los planes sociales y médicos. Se está hablando de soberanía política”, puntualizó.

Juan José Ortega, tercer candidato de Por Santa Cruz.

La segunda candidata de la lista del oficialismo santacruceño, Gisela Martínez, se presentó como una “radical que es una identidad de la cual estoy muy orgullosa” y aseguró que era un “honor y un orgullo estar hoy acá siendo parte de un espacio federal y plural como lo es Por Santa Cruz“.

Enfatizó que “llegó el momento de que la voz de los jóvenes que quieren involucrarse en la política sea realmente escuchada“. Para ella, el “límite es muy claro. No volver al kirchnerismo”, al mismo tiempo que rechazó los “discursos de odio, la violencia, ni apuntar contra los sectores más vulnerables y contra los Derechos Humanos”.