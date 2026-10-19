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El gobernador Claudio Vidal participó de los festejos por el 67° Aniversario de Lago Posadas junto al comisionado de Fomento, Rubén Guzmán.

Se sumaron a la celebración el exgobernador Arturo Puricelli, la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, los presidentes del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay y de la Administración General de Vialidad Provincial Julio Bujer; los intendentes de Perito Moreno, Matías Treppo, de Gobernador Gregores, Carina Bosso, de El Chaltén Néstor Tico; los comisionados de Fomento por Tres Lagos Nayla Fernández y de Cañadón Seco, Gabriel Galarza; autoridades locales y vecinos de esa comunidad.

Las actividades oficiales se desarrollaron en la plaza central de la localidad, donde, al inicio de la ceremonia, tuvo lugar el izamiento del Pabellón Nacional y la interpretación del Himno Nacional Argentino.

El gobernador Claudio Vidla, el comisionado de Fomento, Rubén Guzmán, y el exgobernador de Santa Cruz, Arturo Puricelli. FOTO: GOBIERNO

Posteriormente, se produjo el ingreso de las banderas de ceremonia de la Guardería Comunal “Los Pingüinitos”, del Jardín de Infantes Nº 40 “Valle de Amancay”, de la Escuela Provincial Rural Nº 42 “Patrulla Soberanía”, del Colegio Secundario Provincial Nº 29, Puesto Sanitario Lago Posadas, Grupo Folclórico Comunal “Tañi Mapu” y Sub-comisaría Lago Posadas.

A continuación, Guzmán hizo entrega de la Resolución N° 1097/2026, mediante el cual se declaró al Gobernador Huésped de Honor de la localidad y posteriormente se le entregó un presente a Arturo Puricelli, como reconocimiento por ser el primer gobernador de Santa Cruz tras la recuperación de la Democracia.

Terrenos y producción

Vidal anunció la entrega de terrenos para 18 familias que construirán viviendas, cinco que instalarán comercios y otras 15 que accederán a chacras productivas en una localidad de Santa Cruz.

Señaló que la maquinaria quedará en la localidad y será utilizada para sostener el camino. Sobre los terrenos, destacó que se trata de una respuesta concreta para vecinos que esperan oportunidades de vivienda y producción.

Antrega de titularidad de terrenos. FOTO: GOBIERNO

“Hoy tenemos la posibilidad de anunciar que 18 familias van a poder contar con un lote para construir su vivienda”, expresó el gobernador y también anunció que “cinco familias van a poder contar con un terreno para instalar un comercio”, dijo Vidal. Sobre las chacras, señaló: “Hoy podemos anunciar que quince familias de esta hermosa localidad van a poder contar con la tierra para tener su chacra productiva propia”.

También informó que la provincia transferirá fondos a la comuna para comprar una motoniveladora destinada al mantenimiento de la ruta.

Obras en marcha y nuevos proyectos

Al momento de las palabras, Rubén Guzmán, comisionado de fomento de Lago Posadas destacó las obras en ejecución y los nuevos proyectos, entre ellos el barrio de 15 viviendas, la entrega de unidades productivas y la puesta en marcha de un espacio para el Consejo Agrario Provincial. También anunció que la localidad espera recibir el 21 y 22 de noviembre una clasificatoria para Jesús María, la primera que se realizaría allí.

“Hace algo más de un par de años asumimos una responsabilidad enorme. No prometimos milagros, pusimos sobre la mesa trabajo, esfuerzo, presencia y compromiso inquebrantable de lo que sostenemos día a día”, expresó Guzmán. También sostuvo que el avance era visible: “El progreso está a la vista, palpable, literal”.