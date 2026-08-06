El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, confirmó este jueves que buscará la reelección y continuará al frente del proyecto político que inició en diciembre de 2023. Lo hizo durante una rueda de prensa en Río Gallegos, en la que dejó una definición que marca el escenario político provincial: “¿Se piensan que yo le voy a dar lugar para que vuelvan los mismos corruptos de siempre?”.

La pregunta fue la respuesta que Vidal eligió para confirmar su intención de competir nuevamente por la Gobernación. El mandatario no solo ratificó que buscará un nuevo mandato, sino que convirtió el anuncio en una defensa de su gestión y en un fuerte cuestionamiento a los sectores que gobernaron Santa Cruz durante las últimas tres décadas.

La Opinión Austral estuvo presente durante el acto y la conferencia de prensa en la que Vidal realizó el anuncio. La actividad había comenzado con la presentación de 15.000 luminarias que serán distribuidas en distintas localidades de la provincia, pero rápidamente el eje se trasladó hacia la situación política, la infraestructura, el financiamiento estratégico y las acusaciones del gobernador contra dirigentes de la oposición.

Claudio Vidal confirmó que buscará la reelección en Santa Cruz

La confirmación llegó luego de que Vidal fuera consultado directamente sobre si estaba pensando en presentarse nuevamente como candidato a gobernador.

“Pero que no les quede la menor duda ¿Se piensan que voy a dar lugar a que vuelvan los mismos corruptos de siempre?”, respondió.

La definición fue seguida por una explicación sobre el estado actual de Santa Cruz y la necesidad, según su visión, de continuar con el proceso iniciado por su administración. “Tenemos falta de infraestructura, tenemos una provincia que no se desarrolló con todos los recursos que tienen porque, ¿saben qué? Se beneficiaron los funcionarios y perjudicaron totalmente al pueblo”, sostuvo.

De esta manera, el gobernador despejó una de las principales incógnitas del escenario político santacruceño y dejó formalmente planteada su intención de continuar al frente del Ejecutivo provincial.

Claudio Vidal obtuvo una histórica victoria en las elecciones de 2023 que lo consagró como gobernador de Santa Cruz. Logró vencer al oficialismo kirchnerista tras más de 30 años en el poder con el 46,57% de los votos totales y siendo el candidato más votado de toda la elección. Asumió la gobernación el 10 de diciembre de 2023, logrando además el control con referentes propios y aliados de 10 de las 15 intendencias de la provincia. En los comicios del 26 de octubre de 2025, el oficialismo provincial liderado por Vidal experimentó un fuerte retroceso. Su lista estuvo encabezada por José Daniel Álvarez quedó en tercer lugar con el 15,47% de los votos, detrás del kirchnerismo y de La Libertad Avanza.

El propio gobernador reconoció el impacto de la derrota frente a la polarización nacional y anunció una “oxigenación” en su gabinete de ministros para afrontar la segunda mitad de su mandato.

El anuncio de este jueves estuvo acompañado por un discurso que buscó diferenciar a su gestión de los gobiernos anteriores y que volvió a ubicar al kirchnerismo como el principal adversario político.

“No nos podemos hacer cargo en 2 años y medio del desastre que dejaron durante 30 años” Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz

Uno de los principales argumentos utilizados por Vidal para defender su administración fue el tiempo transcurrido desde su llegada al Gobierno.

El gobernador sostuvo que Santa Cruz arrastra problemas estructurales que no pueden ser resueltos en apenas dos años y medio y volvió a responsabilizar a las gestiones anteriores por el estado de la infraestructura provincial. “Ahora, nosotros no nos podemos hacer cargo en 2 años y medio del desastre que dejaron durante 30 años”, afirmó.

Vidal rechazó así los cuestionamientos que atribuyen a su gestión la totalidad de los problemas que atraviesa la provincia, particularmente en materia de rutas, calles, servicios e infraestructura urbana. “Pareciera que nosotros somos los responsables de los 30 años de corrupción asquerosa que hubo en esta provincia”, sostuvo también.

Y remarcó: “En estos 2 años y medio no se puede resolver lo de más de 30”.

El gobernador sostuvo que su administración está intentando modificar estructuras que llevan décadas instaladas y que, según su interpretación, explican buena parte de las dificultades que enfrenta actualmente Santa Cruz.

El fuerte cuestionamiento de Claudio Vidal al kirchnerismo

El anuncio de reelección estuvo acompañado por una nueva ofensiva verbal contra el kirchnerismo.

Vidal cuestionó particularmente a los diputados de Unión por la Patria por no acompañar el proyecto de financiamiento estratégico impulsado por el Ejecutivo provincial.

Para el gobernador, la negativa de la oposición representa una decisión política que termina perjudicando a los vecinos de Santa Cruz.

“Con respecto a la actitud mezquina de los diputados de Unión por la Patria. ¿Saben qué es lo que sucede? Esto es muy fácil de explicar. El kirchnerismo cuando no gobierna trabaja para destruir a los que gobiernan y no les importa en absoluto que el perjudicado sea el pueblo de Santa Cruz”, afirmó.

El mandatario volvió a sostener que el financiamiento buscado por su administración permitiría avanzar con obras de infraestructura que considera indispensables para atender problemas que afectan a distintas localidades.

“¿Quieren que hablemos de lo que fue este proyecto de ley, esta autorización a la Cámara para solicitar un crédito que nos va a permitir financiar obra pública, que es justamente la que están reclamando los vecinos?”, planteó.

En ese punto, Vidal puso como ejemplo la situación de Río Gallegos, especialmente después de los últimos episodios de lluvias y anegamientos. “Miren lo que pasa en Río Gallegos. Mire lo que sucede en Río Gallegos, las calles completamente inundadas”, manifestó.

El gobernador aseguró que incluso participó personalmente de operativos para asistir a vecinos afectados. “Me ha tocado a mí ir a sacar a vecinos que tenían medio metro de agua en sus viviendas”, relató.

“El kirchnerismo cuando no gobierna pone palos en la rueda”

Vidal volvió a utilizar una de las definiciones que forman parte de su discurso político para describir el comportamiento que atribuye al kirchnerismo cuando se encuentra en la oposición.

“La mejor forma de definir al kirchnerismo es lo que acabo de mencionar recién. Cuando no gobierna, lo único que hacen es poner palos en la rueda para boicotear a cualquier gobierno”, afirmó.

Y agregó: “Eso es lo que sucede en esta provincia. Eso es lo que sucede, eso es lo que sucedió siempre. Por eso nosotros no le tenemos que permitir que sigan haciendo lo que hicieron durante muchos años”.

El gobernador también sostuvo que esa disputa no se limita a Santa Cruz. “Lo hacen a nivel nacional, lo hacen a nivel provincial, por eso tenemos que seguir combatiendo a esta gente, a esta gente que se ha guardado el Estado en el bolsillo”, expresó.

Vidal insistió en que su administración busca modificar esa lógica y presentó las políticas de compras y administración estatal como parte de ese proceso.

Vidal ratificó sus acusaciones por los supuestos pedidos de dinero

Otro de los momentos más fuertes de la conferencia estuvo relacionado con las declaraciones que Vidal había realizado días atrás, cuando denunció que diputados y otros actores de la política provincial le habrían pedido dinero para acompañar la ley de financiamiento.

El gobernador fue consultado por las cartas documento que recibió luego de aquellas declaraciones y no solo ratificó sus dichos, sino que aseguró que tiene pruebas.

“Y con respecto a las cartas de documento que recibí hace algunos días cuando dije que los diputados estaban pidiendo o actores de la política estaban pidiendo plata, es totalmente cierto. Es totalmente cierto y tenemos las pruebas”, afirmó.

Vidal dejó así en claro que se hace responsable de sus palabras y que mantiene la acusación realizada públicamente.

Según explicó, los supuestos pedidos de dinero habrían estado vinculados con la aprobación de una ley que contemplaba financiamiento para obras de infraestructura.

“Estaban pidiendo plata para aprobar una ley de financiamiento que hablaba de reconstrucción provincial a través de obra pública que ayudaba, que beneficiaba a cada uno de los vecinos que están inundados, que no tienen empleo, a los vecinos de Gregores, de San Julián, que no tienen la posibilidad de conectarse al interconectado”, sostuvo.

El mandatario enumeró además otros sectores que, según afirmó, se verían beneficiados con el proyecto.

“Esta ley beneficiaba a los vecinos que no tienen agua en su domicilio. Esta ley beneficiaba a los vecinos que no tienen la red cloacal en sus domicilios”, expresó.

“Esta ley beneficiaba a los que quieren producir, a los que quieren trabajar”, agregó.

Vidal no identificó durante la conferencia a las personas a las que atribuyó los supuestos pedidos de dinero ni exhibió públicamente la documentación a la que hizo referencia, aunque aseguró que cuenta con pruebas para sostener sus dichos.

El financiamiento estratégico volvió a quedar en el centro de la pelea política

La falta de apoyo al financiamiento estratégico se convirtió nuevamente en uno de los principales cuestionamientos del gobernador hacia la oposición.

Vidal sostuvo que la iniciativa permitiría obtener recursos para avanzar con obras que la provincia necesita y cuestionó que la discusión política termine bloqueando proyectos que, según su postura, beneficiarían directamente a los vecinos.

El gobernador vinculó el rechazo de los diputados de Unión por la Patria con su acusación de que el kirchnerismo busca impedir que la actual administración pueda mostrar resultados.

“Pero como lo dije al comienzo de esta entrevista, el kirchnerismo cuando no gobierna, lo único que hace es poner palos en la rueda y boicotear al Gobierno que ellos entienden que no es de su línea política”, afirmó.

Para Vidal, la discusión por el financiamiento excede la disputa entre oficialismo y oposición porque, según su argumento, los recursos permitirían resolver problemas concretos de infraestructura, empleo y servicios.

La falta de acompañamiento legislativo, por lo tanto, volvió a ser presentada por el gobernador como uno de los principales obstáculos para avanzar con su programa de obras.

“Siempre hay un plan B” para conseguir financiamiento

Consultado sobre si el Gobierno provincial tiene alternativas ante las dificultades para conseguir el financiamiento estratégico, Vidal aseguró que continuará buscando mecanismos para obtener los recursos.

“Siempre hay un plan B”, respondió. Y explicó: “¿Sabés por qué? En primer lugar porque estamos convencidos. En segundo lugar porque nuestro único compromiso es sacar este pueblo adelante. Así que hay plan B y hay plan C”.

El gobernador sostuvo que su estrategia estará basada en la persistencia y en la continuidad del trabajo.

“Gana el que persiste, el que trabaja, el que lucha todos los días convencido que tiene que laborar para los demás y yo soy un convencido de que tenemos que seguir trabajando para los demás porque hace muchos años están buscando respuesta”, manifestó.

El gobernador Vidal en la puerta de la Legislatura pidiendo por la Ley de Financiamiento para obras. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL

De esta manera, Vidal dejó abierta la posibilidad de avanzar con otras alternativas de financiamiento en caso de que el proyecto original no consiga el respaldo necesario.

Vidal volvió a cuestionar la falta de infraestructura

El conflicto por el financiamiento estratégico también fue utilizado por el gobernador para defenderse de los cuestionamientos relacionados con la infraestructura.

Vidal planteó que los problemas de Santa Cruz son consecuencia de décadas de falta de planificación y administración de los recursos.

“¿Saben por qué ha sucedido esto? ¿Por qué hoy tenemos problema de infraestructura? ¿Por qué cuando llueve se inundan las calles, se inundan las casas de nuestros vecinos? ¿Saben por qué se revientan las rutas? ¿Por qué las rutas están llenas de baches? ¿Por qué inauguran una rotonda y al mes está llena de baches?”, cuestionó.

Luego lanzó una de sus acusaciones más fuertes contra las gestiones anteriores:

“Porque siguen robando, porque siguen afanando, porque son unos ladrones. Porque fueron ladrones toda la vida y no van a cambiar porque lo llevan en los genes”.

El mandatario aseguró que su administración busca cambiar esa forma de manejar los recursos públicos y puso como ejemplo la compra de 15.000 luminarias para la provincia.

La compra de 15.000 luminarias y la defensa de la gestión

La jornada en la que Vidal confirmó su reelección comenzó con una actividad de Servicios Públicos vinculada con la adquisición de aproximadamente 15.000 luminarias que serán distribuidas en distintas localidades.

El gobernador presentó la operación como un ejemplo de transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos.

“Esto es lo que nosotros tenemos que cambiar y acá hay un acto de transparencia, de transparencia, de mejor administración del Estado cuando planteamos una compra como esta que tiene que beneficiar a todos los vecinos, a todos los vecinos y generarse un ahorro para el Estado. Somos muy distintos”, sostuvo.

El gobernador Vidal entregó 15.000 luminarias a diferentes ciudades de Santa Cruz. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Vidal aseguró que la compra se realizó mediante una licitación abierta y que el volumen adquirido permitió negociar mejores condiciones.

“Nos ahorramos entre 1.000 y 1.200 millones de pesos comprando de esta forma”, afirmó.

Según explicó, las luminarias alcanzarán más de 3.750 cuadras y permitirán mejorar la calidad del alumbrado público.

El mandatario vinculó esta política con el proceso de recuperación de Servicios Públicos y aseguró que la empresa estatal mantiene actualmente un déficit, aunque sostuvo que las medidas implementadas evitaron que el desequilibrio fuera mayor.

“Con este tipo de acciones lo que estamos haciendo es salvar la empresa. Es salvar la empresa, garantizar, resguardar los puestos de trabajo de todos los que son la gran familia de Servicios Públicos”, manifestó.

“Yo soy una persona que me hago cargo de mis dichos”

Vidal también utilizó la conferencia para remarcar que no pretende retroceder en sus acusaciones ni evitar las consecuencias de sus declaraciones.

“Yo soy una persona que me hago cargo de mis dichos, me hago cargo de mis dichos”, aseguró.

La frase tuvo especial relevancia luego de que el gobernador fuera consultado por las cartas documento recibidas a raíz de sus afirmaciones sobre supuestos pedidos de dinero para apoyar la ley de financiamiento.

La compra centralizada permitió reducir en $1.000 millones el presupuesto inicial de las luminarias. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

En ese sentido, Vidal sostuvo que cuenta con elementos que, según su interpretación, respaldan las acusaciones y volvió a defender la necesidad de investigar el funcionamiento de la política provincial.

“No lo digo yo, vayamos a analizar el patrimonio de cada uno de esos funcionarios, de los palos blancos, de los amigos, de los familiares que han pasado por los distintos sectores de la política provincial durante tantos años”, planteó.

“Miren lo que nos dejaron. Esto es lo que combatimos día a día”, agregó.

Vidal: “El Estado sigue contaminado”

El gobernador extendió sus críticas a la estructura interna de la administración provincial y sostuvo que parte de las dificultades para implementar cambios se encuentran dentro del propio Estado.

“No es fácil, no es fácil porque adentro del Estado sigue contaminado por personas que vienen de otras gestiones y que son planta permanente y que siguen entendiendo o creyendo que pueden hacer lo que quieran”, expresó.

Según Vidal, la transformación del Estado es un proceso que requiere tiempo y que no puede completarse de manera inmediata. “Esto es lo que combatimos todos los días”, concluyó.