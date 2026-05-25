El gobernador Claudio Vidal encabeza el acto del 25 de Mayo en Puerto Santa Cruz, capital histórica de la provincia La ceremonia oficial por el aniversario de la Revolución de Mayo se desarrollará este domingo con actividades protocolares, culturales y comunitarias. El cronograma incluye el tradicional Tedeum, el acto central, un desfile cívico-militar y la participación de instituciones de toda Santa Cruz.

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La localidad de Puerto Santa Cruz, reconocida por ley como la capital histórica de la provincia, será escenario este lunes del acto central por el 25 de Mayo, encabezado por el gobernador Claudio Vidal, en el marco de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

La jornada oficial reunirá a autoridades provinciales y municipales, representantes de fuerzas armadas y de seguridad, instituciones educativas y organizaciones de la comunidad en una ceremonia que tendrá como sede principal el gimnasio municipal “Juan Carlos Narvarte”.

La elección de Puerto Santa Cruz como sede del acto patrio reviste un significado especial por el valor histórico de la localidad, considerada uno de los puntos fundacionales más importantes del territorio santacruceño. Fue allí donde en diciembre de 1884 el entonces gobernador Carlos María Moyano estableció la primera capital del Territorio Nacional de Santa Cruz, función que mantuvo hasta el traslado administrativo a Río Gallegos en 1888.

Declarada formalmente Capital Histórica de Santa Cruz mediante la Ley Provincial Nº 3583, la ciudad constituye uno de los enclaves más representativos del proceso de organización institucional de la provincia.

El cronograma oficial para el acto del 25 de Mayo

De acuerdo al programa difundido por la Subsecretaría de Coordinación de Ceremonial, Protocolo y Eventos Gubernamentales, las actividades comenzarán a las 11:00 con el tradicional Tedeum en la iglesia Exaltación de la Cruz, uno de los edificios patrimoniales más relevantes de la Patagonia.

Posteriormente, las autoridades provinciales se trasladarán al gimnasio municipal “Juan Carlos Narvarte”, donde a partir de las 12:00 se desarrollará el acto protocolar central.

La ceremonia incluirá la recepción oficial de autoridades, la presentación de la Agrupación “25 de Mayo”, los saludos protocolares y la entonación del Himno Nacional Argentino.

También se prevé una invocación religiosa y un discurso alusivo a la fecha patria a cargo de un docente local.

La importancia histórica de la iglesia Exaltación de la Cruz

El inicio de la jornada en la iglesia Exaltación de la Cruz suma un componente histórico al acto oficial.

El templo, inaugurado en 1909, constituye una de las obras más representativas de la presencia salesiana en la Patagonia. Su construcción estuvo vinculada a la misión impulsada por la congregación fundada por San Juan Bosco, cuya llegada a Puerto Santa Cruz a comienzos del siglo XX resultó clave en el desarrollo educativo y social de la región.

De estilo neorrománico y con elementos traídos desde Turín, Italia, la iglesia es considerada uno de los primeros edificios de mampostería de la localidad y un punto central del patrimonio arquitectónico santacruceño.

Su historia se vincula con el proceso de consolidación institucional de la ciudad y con la presencia salesiana que acompañó la expansión de los asentamientos patagónicos.

Presentaciones artísticas y participación de instituciones

El acto contará además con intervenciones culturales a cargo de la Escuela de Danzas de Puerto Santa Cruz y del Ballet de la Escuela Provincial de Danzas.

Estas presentaciones forman parte del esquema previsto para acompañar la conmemoración con expresiones vinculadas a las tradiciones santacruceñas.

La participación de estudiantes, docentes, instituciones intermedias y agrupaciones locales dará marco a una celebración que convoca a distintos sectores de la comunidad.

El tradicional desfile cívico-militar

Una vez concluida la primera parte de la ceremonia en el gimnasio municipal, las autoridades se trasladarán hacia la avenida San Martín, donde tendrá lugar el tradicional desfile cívico-militar.

El paso de delegaciones escolares, organizaciones sociales, fuerzas de seguridad y agrupaciones comunitarias forma parte de una de las instancias centrales de cada conmemoración patria en Santa Cruz.

El desfile representa uno de los momentos de mayor convocatoria dentro de la programación oficial y marca el cierre protocolar de la jornada.

Chocolate y tortas fritas para el cierre comunitario

Como parte de las actividades previstas, la celebración finalizará con un encuentro comunitario en el que se compartirán chocolate caliente y tortas fritas con vecinos y vecinas de Puerto Santa Cruz.

Desde el Gobierno provincial indicaron que este tipo de convocatorias forman parte de las acciones orientadas a sostener la participación comunitaria en las fechas patrias y fortalecer los espacios de encuentro institucional.

Puerto Santa Cruz y su lugar en la historia provincial

Fundada oficialmente el 1 de diciembre de 1878 por el comodoro Luis Py, Puerto Santa Cruz ocupa un lugar central en la historia santacruceña.

Además de haber sido la primera capital territorial, su desarrollo estuvo ligado a los primeros procesos de ocupación institucional de la Patagonia austral.

Sitios como el Cañadón Misioneros, declarado Monumento Histórico Provincial, y su antiguo puerto histórico constituyen testimonios materiales de esa etapa.

En ese contexto, la realización del acto central del 25 de Mayo en esta localidad vuelve a poner en primer plano el valor histórico de Puerto Santa Cruz dentro de la construcción institucional y política de la provincia.

Con la presencia del gobernador Claudio Vidal, la ceremonia oficial de este domingo buscará conmemorar la fecha patria en un escenario emblemático de la historia santacruceña.