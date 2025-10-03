Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El jefe de bloque SER en la Cámara de Diputados de Santa Cruz, Pedro Luxen, hará la presentación para que Eduardo Sosa sea reincorporado como procurador de la provincia, por iniciativa del gobernador Claudio Vidal.

Pedro Luxen, diputado provincial de “Por Santa Cruz”.

La Provincia de Santa Cruz no había cumplido con la reincorporación a pesar de que la Corte Suprema de Justicia había ordenado su restitución en el cargo de Agente Fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia (TSJ).

Se sucedieron diversas resoluciones, como la sentencia del 20 de octubre de 2009, que luego fuera ratificada el 14 de septiembre de 2010, donde se le ordenó al Gobernador de la Provincia -por aquel entonces, Daniel Peralta– que lo restituyera.

El exgobernador y actual diputado provincial, Daniel Peralta.

Sosa fue removido de su cargo en 1995, durante la gobernación de Néstor Kirchner. Cinco años antes, es decir en 1990, había asumido como Procurador General ante el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz.

A raíz de un proyecto presentado en la Cámara de Diputados para realizar modificaciones en el Poder Judicial, Sosa terminó siendo apartado de su cargo. Los diputados provinciales sancionaron la Ley N° 2.404, que modificó la estructura institucional de la Justicia, y -entre otras aristas- se desdobló el cargo de Procurador General en dos: Agente Fiscal ante el TSJ y de Defensoría.

Sosa, quien no fue nombrado en ninguno de los dos cargos, llegó hasta la Corte Suprema con sus presentaciones advirtiendo la inconstitucionalidad de la norma que lo dejó afuera del TSJ.

La Corte ordenó varias veces que fuera repuesto en su cargo, pero eso nunca sucedió.

Detalles exclusivos del proyecto

Según pudo saber La Opinión Austral, el proyecto del gobernador Vidal y que será tratado en la Cámara de Diputados, busca fortalecer el sistema de justicia provincial, garantizando la independencia y estabilidad de las instituciones.

Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz. FOTO: GOBIERNO

Algunos de los puntos claves, a los que La Opinión Austral accedió en exclusiva, son los siguientes:

En primer lugar, el Poder Ejecutivo quiere honrar los fallos de la Corte Suprema que ordenaba la reincorporación del Procurador General Eduardo Sosa. Además, que se le dé un rango institucional sólido a la Procuración General, de tal manera de asegurar su independencia.

Eduardo Sosa, exprocurador. Se presenta un proyecto para que sea reincorporado. FOTO: HORACIO CÓRDOBA/LA NACIÓN

A todo esto, según el proyecto, que se establezca la figura del Procurador General como Jefe del Ministerio Público Fiscal y Pupilar.

También que se reafirme su rol en la línea de subrogación para integrar el Tribunal Superior de Justicia.

En otro de los considerandos, de acuerdo a la presentación, que al Procurador General se le permita conducir, delegar y reasumir competencias en el Agente Fiscal y el Defensor.

Sin dudas la sesión donde se debata este proyecto será de gran trascendencia. Oficialismo y oposición, de nuevo frente a frente, por el acatamiento o no de las cautelares y los distintos fallos judiciales.

Mientras la oposición hoy cuestiona al Gobierno, tal como lo ha publicado La Opinión Austral, porque no acata las cautelares de jueces inferiores o jueces de primera instancia, ahora el oficialismo realiza un duro contraataque: diputados tendrían que acatar el fallo de la Corte, el máximo órgano judicial del país.