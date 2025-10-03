Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Como anticipó este viernes de manera exclusiva laopinionaustral.com.ar, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, impulsa –mediante un proyecto de ley- la reincorporación de Eduardo Sosa como Procurador General en la provincia, en medio de la fuerte disputa con el Tribunal Superior de Justicia por la ampliación de 5 a 9 de sus miembros.

En ese contexto, el proyecto ya fue presentado por el diputado provincial y jefe de bloque oficialista de “Por Santa Cruz”, Pedro Luxen. La Opinión Austral tuvo acceso al mismo donde, como aspecto destacado, se restablece la figura del Procurador General del Tribunal Superior de Justicia como el Jefe de los funcionarios del Ministerio Público Fiscal y Pupilar.

Además, algo no menor, el cargo que volverá a ocupar Eduardo Sosa será el primero en la línea de subrogación para integrar el TSJ en caso de vacancia, licencia o impedimento de sus miembros.

El proyecto

En la iniciativa que ingresó este viernes a la Legislatura y que será tratada en sesión extraordinaria este lunes 6 de octubre a las 14:00, se habla de un proyecto que es de “trascendental importancia institucional, ya que tiende a saldar una deuda histórica de la Provincia de Santa Cruz y a restablecer la plena vigencia de la supremacía constitucional gravemente menoscabada por el incumplimiento de mandatos judiciales”.

Al respecto, se sostiene que “el espíritu de esta reforma se enfoca en la necesidad imperiosa de honrar la letra y el espíritu de los fallos emitidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)” ya que “como es de público conocimiento, la Provincia de Santa Cruz incurrió en una persistente y reiterada reticencia por parte de las autoridades para disponer la reincorporación del Procurador General Eduardo Emilio Sosa, a pesar de que esta Corte ordenó su restitución en el cargo de Agente Fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia (TSJ)”. La sesión extraordinaria fue convocada para el lunes 6 de octubre a las 14:00. (FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL).

El proyecto que lleva la firma de Pedro Luxen, refleja que entre tantas intervenciones judiciales que se sucedieron, “merecen ser destacadas la sentencia de la CSJN del 20 de octubre de 2009 y su posterior ratificación del 14 de septiembre de 2010 ordenaron al Gobernador de la Provincia la carga de reponer al Dr. Sosa”.

“La omisión y el tiempo transcurrido configuraron un desconocimiento inadmisible de las sentencias de la Corte y constituyeron un palmario desconocimiento del principio de división de poderes y una agresión al funcionamiento de las instituciones republicanas locales. El atropello institucional contra la figura del Procurador General, iniciado con la Ley 2404 que dispuso el cese de funciones del Dr. Sosa, al desdoblar su competencia, no podía ser reparado con una mera indemnización, sino que requería el restablecimiento del orden institucional afectado”, afirma el escrito.

Rango de Procuración

Al darle rango institucional sólido y jerárquico a la Procuración General como Jefatura del Ministerio Público Fiscal y Pupilar, este proyecto de ley subsana el vicio de origen que causó el perjuicio al Dr. Sosa y al rol institucional de la Procuración, dotando a este cargo de la autoridad y estabilidad necesarias para garantizar la independencia del Poder Judicial.

La propuesta de reforma, según Luxen, busca promover una Justicia que funcione y que sirva eficazmente a la ciudadanía. Asimismo, el proyecto restablece la figura del Procurador General del Tribunal Superior de Justicia como el Jefe de los funcionarios del Ministerio Público Fiscal y Pupilar, quien es secundado y asistido por el Agente Fiscal ante el TSJ y el Defensor de Pobres, Ausentes e Incapaces ante el TSJ.

En este orden de ideas, se vuelve a incluir al Procurador General reafirmando su rol como Jefe del Ministerio Público. Expresa que se reafirma que el Procurador General será el primero en la línea de subrogación para integrar el Tribunal Superior de Justicia en caso de vacancia, licencia o impedimento de sus miembros, tal como lo preveía originalmente la Ley 1600.

También que el Procurador General conduce y delega ejercicio de competencias en el Agente Fiscal y el Defensor, y, crucialmente, puede reasumir y ejercer por avocamiento dichas atribuciones a su exclusivo criterio. Esto asegura una línea de mando clara y un control efectivo sobre la superintendencia del Ministerio Público.

En definitiva, “este proyecto de ley no solo busca saldar la deuda con la Procuración, asegurando que el abuso institucional que sufrió la figura del Procurador General no se repita, sino que, además, alinea la estructura del Ministerio Público con las exigencias de un sistema republicano que respeta las decisiones del Poder Judicial Federal”, sostiene.