El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, junto a la ministra de Gobierno Belén Elmiger, recibió en Río Gallegos al embajador de la República de Portugal en la Argentina, Gonçalo Teles Gomes, en el marco de una visita institucional a la provincia.

Durante el encuentro, se dialogó sobre distintos ejes vinculados al desarrollo provincial, entre ellos el turismo, la producción, las inversiones y la infraestructura, destacando el potencial de Santa Cruz y las oportunidades de cooperación.

En ese sentido, se puso en valor el perfil turístico de la provincia, su diversidad natural y cultural, y la importancia de seguir promoviendo políticas que fortalezcan la actividad como motor de desarrollo, generación de empleo y proyección internacional.

La visita forma parte de la agenda federal que el embajador de Portugal desarrolla en distintas zonas del país y “se inscribe en la estrategia provincial de fortalecer vínculos internacionales que permitan atraer inversiones, potenciar el turismo y acompañar el desarrollo productivo”, aseguró el Gobierno de Santa Cruz.

