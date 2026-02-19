Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de la Sesión Extraordinaria de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz, que comenzó este jueves a las 11 horas, el gobierno provincial avanza con un paquete de medidas para aliviar la situación del sector comercial. En la sesión, convocada para tratar la Emergencia Comercial y la renuncia de los diputados Pedro Luxen y Fernando Españón, se destacan modificaciones clave en el proyecto de ley.

Durante el inicio se incorporó al proyecto de Emergencia Comercial un artículo que prohíbe el despido de empleados por parte de los comercios que adhieran al régimen de emergencia, además de la creación de una comisión de seguimiento con participación del Sindicato de Comercio.

Durante el cuarto intermedio de la sesión, la ministra de Producción, Nadia Ricci, conversó con LU12 AM680 sobre los alcances de la normativa y el impacto esperado en los comercios de cercanía y las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“Lo que queda de manifiesto hoy es que el gobierno de Claudio Vidal ha escuchado el reclamo de un sector importante, que es el comercio de cercanía. “Esta ley de emergencia permitirá acceder a planes de pago para deudas de los comercios, principalmente con Arca, que termina este período con sus ejecuciones. Estos embargos solo dificultan el pago de salarios o aceleran cierres, y con esta ley podemos frenar esa inercia y prevenir futuras situaciones”, explicó la ministra.

Ricci subrayó que la medida no busca resolver todos los problemas por sí sola, sino que forma parte de un paquete de tres leyes orientadas a la sostenibilidad del empleo y al alivio fiscal. Las iniciativas complementarias incluyen un régimen específico para PyMEs y otra ley asociada al RIGI santacruceño, destinada a atraer nuevas inversiones a la provincia.

Manifestantes de distintos gremios se concentran frente a la Cámara de Diputados de Santa Cruz, reclamando por la reforma laboral a nivel nacional, la apertura de paritarias y la declaración de emergencia comercial en la provincia.

Alivio fiscal: impacto directo en ingresos brutos

Uno de los ejes principales del paquete es el alivio fiscal, que se traduce en un aumento del valor imponible y la posibilidad de acceder a planes de pago para deudas fiscales, principalmente sobre ingresos brutos. Según Ricci, el beneficio apunta principalmente al comercio de cercanía y a las PyMEs, aunque impactará positivamente a todos los contribuyentes del régimen.

“El cálculo estimado es que la medida podría reducir la recaudación provincial en un 3 a 4%, un porcentaje que no afectaría la recaudación municipal y que, a mediano plazo, puede generar un círculo virtuoso: mantener comercios abiertos implica sostener empleo y consumo dentro de la provincia”, afirmó Ricci.

La ministra aclaró que la medida no incluye servicios.

Por otra parte, señaló que la provincia enfrenta desafíos derivados de la macroeconomía nacional, aunque destacó que “Santa Cruz ha logrado mantener aumentos salariales por encima de la inflación en el sector público durante 2025” y que “no se observa alguna situación tan crítica como en otros lugares”.

Consultada sobre su opinión respecto al cierre de la fábrica Fate, la ministra señaló que cree hay un componente político en la interpretación del hecho, pero reiteró que la ley de emergencia busca prevenir que situaciones similares afecten a la pequeña empresa y al empleo.

“Si un comercio permanece abierto, puede generar empleo y consumo local, lo que a su vez refuerza la recaudación y sostiene la economía provincial. Es un análisis más amplio que solo números directos; buscamos generar un impacto positivo en el corto y mediano plazo”, agregó.

Ricci anticipó que las otras dos leyes del paquete ingresarán en la primera sesión de la legislatura y que su implementación completa es clave para que el alivio fiscal y la protección del empleo tengan eficacia real.