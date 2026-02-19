Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante la jornada de este jueves en la Cámara de Diputados de Santa Cruz, se aprobó la “Emergencia Comercial, Industrial y Pyme”, un proyecto clave para proteger a los trabajadores y empresas de la provincia en medio de un contexto económico complejo. En este marco, Claudio Silva, secretario general de empleados de comercio, dialogó con LU12 AM680 y destacó la importancia de la medida y re refirió a la situación laboral actual.

Durante el inicio de la sesión, se incorporó al proyecto de Emergencia Comercial un artículo que prohíbe el despido de empleados por parte de los comercios que adhieran al régimen de emergencia, además de la creación de una comisión de seguimiento con participación del Sindicato de Comercio. Silva destacó la relevancia de esta medida: “Era algo que se venía conversando con los diputados. Darle un marco, que se estaba pidiendo de protección. Creo que los trabajadores de estos lugares están representados”, señaló.

El dirigente sindical remarcó la relevancia de la medida, especialmente en un contexto donde los trabajadores requieren garantías y protección frente a situaciones económicas adversas.

Sobre la coordinación con el sector empresario, Silva destacó la relación de años entre el Sindicato de Empleados de Comercio y la Cámara de Comercio de Santa Cruz. “Siempre sostuvimos que el sindicato y la cámara no somos enemigos, tenemos un objetivo común: el trabajador. Todos estamos relacionados: si no está la empresa, no está el trabajador y si no está el trabajador, no está el sindicato”, apuntó.

Y agregó: “Trabajando juntos logramos la emergencia comercial”. Además, destacó la participación de Pedro Luxen y el apoyo del gobernador Claudio Vidal.

Asimismo, explicó que la Emergencia Comercial busca ofrecer herramientas a los empleadores para enfrentar dificultades económicas, como la suspensión de embargos a través del ARCA.

“Ya se está hablando con el ARCA y en Río Gallegos hay un funcionario que se va a encargar de esto”, explicó. Consultado sobre como se llegó a este acuerdo, detacó que “hay una preocupación del gobierno provincial, pero a la vez la Federación Económica de Santa Cruz y la Cámara de Comercio también tuvieron reuniones con gente de la agencia de recaudación y se pusieron a disposición. Hablando y convenciendo se logran resultados justos”.

“Esto no resuelve todos los problemas de un día para otro, pero permite que las empresas puedan cumplir con los sueldos y mantener la actividad. Es un primer paso dentro de un trabajo conjunto”, concluyó .

Reforma Laboral

Consultado sobre la situación a nivel nacional, Silva alertó sobre la disconformidad de los trabajadores frente a la Reforma Laboral que se trata este jueves en Diputados de la nación, y que según su criterio, vulneran derechos laborales. “Creo que sí tiene que haber modernización, especialmente en actividades que por ahí no están reguladas a través de la Ley de Contrato de Trabajo, como puede ser un Rapi o un Uber. Hay leyes que estan viejas, pero hay que ir agiornandolas a las necesidades actuales de la sociedad en su conjunto”, explicó.

En este sentido, el secretario general de los empleados de comercio fue tajante: “La reforma laboral es totalmente regresiva y anticonstitucional. No va a ayudar a que bajen los juicios. Lo que sí está pasando es que empresas cierran, como ocurrió recientemente con Fate, afectando a muchos trabajadores”, apuntó y enfatizó la necesidad del diálogo entre sindicatos, gobierno y empresas para alcanzar consensos que beneficien a todos.