El secretario de Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, Sebastián Georgion, sostuvo recientemente que cuando se habla de la Caja de Servicios Sociales y de la Caja de Previsión Social es “imprescindible hacerlo con datos, memoria y responsabilidades, y no con declaraciones para la tribuna”.

Remarcó que es “fácil indignarse cuando conviene, pero que lo verdaderamente difícil es hacerse cargo cuando los números exponen años de incumplimientos”.

Consideró llamativo que” hoy se pretenda posar como defensor de la obra social cuando, durante años, el Municipio de Río Gallegos retuvo aportes de los trabajadores que no fueron transferidos en tiempo y forma, afectando directamente la cobertura de sus propios empleados”.

Recordó que en ese período “muchos trabajadores ni siquiera contaban con el alta correspondiente por falta de pago municipal, sin que existiera entonces indignación pública ni discursos encendidos”. “La memoria también es parte de la coherencia”, expresó.

Antecedentes

Para Giorgión “no se trata de un problema nuevo y recordó que, incluso durante la gestión de la entonces gobernadora Alicia Kirchner, el Municipio de Río Gallegos fue reclamado e intimado reiteradamente para regularizar los pagos a la Caja de Servicios Sociales, sin que se produjera el cumplimiento correspondiente”. “Los hechos muestran una continuidad que ningún relato logra tapar”, afirmó.

Más adelante, desde Provincia se señaló que el Secretario de Gobierno cuestionó el tono utilizado en las declaraciones, al considerar que “mandar a estudiar, descalificar o poner en duda la formación profesional y política de un gabinete provincial no expresa ideas ni fortaleza, sino una forma de hacer política basada en la chicana permanente“, “la democracia se honra con resultados y no con soberbia”.

Más adelante, señaló además que las “chicanas personales no resultan un problema” y remarcó que “integra un gobierno que trabaja con transparencia y sin cargar denuncias por hechos de corrupción”.

“Cada dirigente habla desde su historia”, afirmó, y planteó el interrogante sobre si el intendente puede decir lo mismo.

En la misma línea, consideró necesario refrescar la memoria cuando se “habla de lo difícil que es gobernar y recordó la etapa en la que el intendente estuvo al frente del IDUV”.

Sostuvo que en “cada pueblo de Santa Cruz se conoce qué obras quedaron inconclusas y dónde no llegaron los fondos destinados a infraestructura, viviendas y escuelas, y subrayó que no se trata de opiniones, sino de memoria territorial”.

Como ejemplo concreto, mencionó la Escuela Primaria N° 85 de Pico Truncado, que permaneció paralizada durante casi 16 años y fue finalizada en pocos meses por el actual Gobierno Provincial. “La diferencia no fue el contexto, sino la decisión política”, destacó.

“Es por conveniencia”

Georgion también advirtió sobre contradicciones en el discurso respecto del rol del Estado. Señaló que se ataca a la SAU provincial Santa Cruz Puede en nombre del sector privado, mientras que el Municipio de Río Gallegos centralizó los estudios médicos para la licencia de conducir en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), utilizando al Estado para abaratar costos. En ese sentido, afirmó que el debate no es ideológico, sino de conveniencia.

Por último, sostuvo que “no es casual que este tipo de declaraciones se repitan de manera sistemática y afirmó que existe una agenda de desgaste deliberada contra el gobernador Claudio Vidal, impulsada por sectores que temen que Santa Cruz salga adelante y que un proceso de ordenamiento, transparencia y gestión termine con viejas prácticas”.

Señaló que cuando el “Estado deja de ser una herramienta para administrar privilegios y pasa a ser un instrumento para transformar la realidad, aparecen resistencias, no por convicción ideológica, sino por miedo a perder espacios de poder“.

En conclusión, Georgion afirmó que no se trata de frases ingeniosas ni de indignación selectiva, sino de gestión, memoria y coherencia. “Criticar es fácil; hacerse cargo es lo difícil”, expresó.

Finalmente, remarcó que el Gobierno Provincial llegó para cambiar el paradigma de Santa Cruz, con una mirada integral sobre trabajo, educación y producción, aun en un contexto económico complejo, pero con un gobernador que empuja, enfrenta los problemas y planifica con una visión de corto, mediano y largo plazo, resolviendo lo urgente sin hipotecar el futuro. Indicó que no se prometen soluciones mágicas, sino trabajo, decisiones y coraje político, con una convicción que no se negocia: no perder nunca la esperanza de que transformar una provincia es posible cuando hay rumbo, gestión y un proyecto claro.