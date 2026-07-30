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El Gobierno de Santa Cruz desarrolló este miércoles y jueves nuevas reuniones de trabajo con autoridades de distintas comisiones de fomento, con el objetivo de avanzar en una agenda común orientada al fortalecimiento de la responsabilidad fiscal, el cumplimiento de la normativa vigente y la sostenibilidad del sistema previsional y de la obra social provincial.

En esta oportunidad, participaron los comisionados de Koluel Kaike, Cañadón Seco y Lago Posadas. Las mesas técnicas estuvieron encabezadas por la ministra de Gobierno, Belén Elmiger, junto al equipo técnico del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura.

Al igual que en los encuentros realizados previamente con los municipios, se analizó la situación económica y financiera de cada administración local.

Según explicó el Ejecutivo provincial, uno de los principales objetivos consiste en alcanzar un equilibrio que permita a las comisiones de fomento cumplir con sus obligaciones sin comprometer sus finanzas y, al mismo tiempo, garantizar los aportes destinados a la Caja de Previsión Social y a la Caja de Servicios Sociales, evitando el desfinanciamiento de ambos organismos.

Además, durante las reuniones se impulsó la adhesión de las comisiones de fomento a la Ley de Responsabilidad Fiscal, en línea con la política de transparencia en la administración de los recursos públicos que promueve la Provincia.

El cronograma de encuentros continuará hasta completar las mesas de trabajo con las 15 municipalidades y las cinco comisiones de fomento de Santa Cruz. Aún restan las reuniones con Jaramillo y Fitz Roy, Tres Lagos, El Calafate y El Chaltén.

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