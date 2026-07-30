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La ministra de Gobierno de Santa Cruz, Belén Elmiger, defendió la estrategia financiera del Ejecutivo provincial y volvió a reclamar el acompañamiento de la Legislatura al proyecto que autoriza al Gobierno a gestionar financiamiento por hasta 600 millones de dólares para obras de infraestructura. Lo hizo en una entrevista con Radio LU12 AM680, luego de participar de la reunión ampliada de gabinete encabezada por el gobernador Claudio Vidal, junto a intendentes, comisionados de fomento, ministros y titulares de organismos provinciales.

Según explicó, el encuentro tuvo como objetivo coordinar la agenda de gestión para el segundo semestre del año. “Fue una reunión de trabajo en la cual les contamos cómo vamos a encarar la segunda mitad del año y cuáles son las fechas importantes de la agenda para trabajar en conjunto en la planificación de las políticas públicas“, sostuvo.

Dos herramientas financieras distintas

Durante la entrevista, Elmiger aclaró que el Ministerio de Economía trabaja actualmente en la obtención de un crédito en pesos, autorizado por la Ley de Presupuesto vigente, destinado a cubrir el déficit previsto para este ejercicio.

El encuentro de gabinete ampliado, desarrollado este miércoles en la Residencia Oficial. Arriba, a la derecha, Belén Elmiger.

En ese sentido, precisó que la autorización legislativa contempla un endeudamiento de 360 mil millones de pesos, destinado exclusivamente a las necesidades presupuestarias de la provincia.

A su vez, diferenció esa herramienta del proyecto que permanece en tratamiento en la Cámara de Diputados para obtener financiamiento externo destinado a infraestructura. “La ley de financiamiento era solamente para obras, no se puede usar para gastos corrientes“, remarcó.

“La ley de financiamiento era solamente para obras”. BELÉN ELMIGER

La ministra insistió en que ese proyecto contempla obras para todas las localidades de Santa Cruz y aseguró que incluso se ofreció a los municipios la posibilidad de modificar las prioridades de inversión. “La ley de financiamiento no dejaba afuera a ninguna intendencia ni comisión de fomento. Incluso les planteamos que podían reemplazar algunas obras por otras que consideraran estratégicas”.

Consultada sobre un eventual rechazo del proyecto en la Legislatura, Elmiger aseguró que el Gobierno continuará buscando alternativas para concretar las obras. “La única forma de que Santa Cruz se desarrolle y empiece a tener futuro es con inversión, y hoy la inversión es con crédito“, afirmó.

Elmiger: “La preocupación es que cuando pedís herramientas para trabajar por los vecinos no tengas el acompañamiento de la Legislatura”.

Como ejemplo, recordó que las grandes obras de infraestructura históricamente se ejecutaron mediante financiamiento externo y sostuvo que la provincia debe seguir ese camino. Además, consideró que las recientes contingencias climáticas evidencian la necesidad de ejecutar obras estructurales postergadas durante décadas. “Nadie puede negar hoy, con las inundaciones y el deshielo, que Santa Cruz necesita obras estructurales que nunca se hicieron”, subrayó.

Situación económica

Respecto de la situación económica provincial, la funcionaria rechazó definir el escenario desde la preocupación y sostuvo que el Ejecutivo tiene una planificación definida. “Nosotros nos estamos ocupando, no estamos preocupados. Sabemos lo que estamos haciendo y tenemos muy claro el horizonte“.

No obstante, cuestionó la falta de respaldo legislativo a las iniciativas oficiales. “La preocupación es que cuando pedís herramientas para trabajar por los vecinos no tengas el acompañamiento de la Legislatura“.

El encuentro, tapa de La Opinión Austral de este jueves 30 de julio.

También respondió a los cuestionamientos de la oposición sobre la falta de fundamentos en algunos proyectos enviados por el Ejecutivo. “Los invito a buscar todas las leyes de emergencia o de endeudamiento que ellos votaron anteriormente y ver cuáles tenían la justificación que hoy reclaman“.

La deuda de los municipios con las cajas

Otro de los temas abordados fue la situación de los aportes municipales a la Caja de Servicios Sociales y la Caja de Previsión Social. Elmiger confirmó que continuarán las reuniones con intendentes para avanzar en acuerdos que permitan regularizar los aportes corrientes, independientemente de la deuda acumulada.

Según explicó, el objetivo inmediato es que las municipalidades comiencen a transferir tanto los aportes personales como las contribuciones patronales. “No es justo que al trabajador municipal le descuenten la obra social y después no tenga cobertura“.

Seguirán las reuniones con los municipios por las Cajas. En la foto, Belén Elmiger, acompañada por el equipo técnico del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura y el intendente de Río Turbio, Darío Menna.

La ministra señaló que se trata de una problemática que, según indicó, “no se abordó seriamente en los últimos 30 años“.

Consultada sobre una posible reforma del régimen de coparticipación provincial, sostuvo que modificar la distribución de recursos no resulta sencillo mientras el volumen de fondos disponibles siga siendo el mismo. “No es tan fácil cambiar una ley de coparticipación porque para darle más a uno hay que sacarle a otro“. En ese marco, remarcó que cualquier modificación requerirá consenso entre los municipios y la Legislatura.

Por otro lado, Respecto de las dificultades registradas en algunos establecimientos educativos por problemas de calefacción, Elmiger afirmó que el Consejo Provincial de Educación viene realizando “una inversión histórica” en infraestructura.

“No es tan fácil cambiar una ley de coparticipación porque para darle más a uno hay que sacarle a otro“. BELÉN ELMIGER

Indicó que ya fueron reemplazadas más de 300 calderas en escuelas de toda la provincia y explicó que muchas de las fallas actuales obedecen al deterioro de las instalaciones internas. “Las escuelas en esta provincia nunca tuvieron mantenimiento. Hoy el Consejo hace un trabajo impresionante y en el corto plazo todas estarán en óptimas condiciones”.

El conflicto policial

Finalmente, la ministra se refirió al reciente conflicto salarial con la Policía, el Servicio Penitenciario y los Bomberos. Consideró que el reclamo dejó de ser exclusivamente salarial y sostuvo que el Gobierno mantuvo abiertos los canales de diálogo durante todo el proceso. “El conflicto terminó resolviéndose después de 15 propuestas salariales. El diálogo estuvo abierto desde el primer día y ese es el camino que debemos seguir”.

La ministra Elmiger se refirió al conflicto con la policía. En la foto, marcha de efectivos autoconvocados en Río Gallegos. (FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL).

Asimismo, afirmó que la reconstrucción de la relación con las fuerzas debe basarse en el diálogo y destacó el rol que cumplen los efectivos en toda la provincia. “Son quienes nos cuidan y acuden cuando tenemos una emergencia. Era un conflicto que había que resolver dialogando y no haciendo política“.