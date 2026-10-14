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El Gobierno de Santa Cruz expresó sus condolencias a la familia y a los seres queridos de Jorge “Locomotora” Castro, el exboxeador santacruceño que murió este miércoles 14 de octubre a los 59 años. A través de un comunicado oficial, el gobernador Claudio Vidal y su gabinete destacaron su trayectoria deportiva y el reconocimiento que alcanzó en el boxeo nacional e internacional.

“Con profundo pesar el Gobierno Provincial, despide al deportista santacruceño que con su pasión, esfuerzo y perseverancia, logró convertirse en una leyenda del boxeo a nivel nacional e internacional”, señaló el mensaje difundido por la Provincia.

El texto también indicó que Vidal, junto con los integrantes de su gabinete, hizo llegar “un fuerte abrazo y condolencias a la familia y a todos los seres queridos de Jorge ‘Locomotora’ Castro”.

El reconocimiento a su trayectoria en el boxeo mundial

Nacido en Caleta Olivia el 18 de agosto de 1967, Castro alcanzó uno de los hitos de su carrera el 12 de agosto de 1994, cuando conquistó el título mundial de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al vencer al estadounidense Reggie Johnson.

La consagración llegó en Tucumán, en una pelea que se extendió durante 12 asaltos y terminó con una decisión dividida a favor del argentino. El triunfo lo ubicó entre los campeones mundiales del boxeo nacional y abrió una etapa de defensas internacionales de su corona.

En el comunicado, el Gobierno provincial también recordó el combate del 10 de diciembre de ese año en Monterrey, México, cuando Castro defendió el título ante el estadounidense John David Jackson.

Aquella pelea quedó entre las más recordadas de su carrera. Después de estar en desventaja durante los primeros ocho asaltos, el santacruceño logró derribar a Jackson tres veces en el noveno round y se impuso por nocaut técnico. La revista especializada The Ring distinguió ese enfrentamiento como la pelea del año de 1994 y al noveno asalto como el round del año.

El vínculo con Caleta Olivia y Santa Cruz

El mensaje oficial puso el foco en el origen santacruceño del deportista y en la proyección que alcanzó a partir de su carrera profesional.

“A través de su compromiso y dedicación, contribuyó a enaltecer el boxeo y el deporte de nuestro país, dejando un importante legado y en alto a sus queridas Caleta Olivia y Santa Cruz”, expresó el Gobierno provincial.

Castro disputó 144 combates profesionales, con un registro de 130 victorias, 11 derrotas y tres empates. Durante su trayectoria se enfrentó con figuras internacionales como Roy Jones Jr., Terry Norris y Roberto “Mano de Piedra” Durán.

Además del boxeo, tuvo participaciones en programas de televisión y promovió actividades solidarias desde su gimnasio en Temperley, donde durante la pandemia de coronavirus se organizaron iniciativas de asistencia alimentaria.

La investigación por su muerte en Morón

Castro murió este miércoles en un bingo de Morón, en la provincia de Buenos Aires. Según el parte de la Comisaría Primera de esa localidad, la Policía acudió al establecimiento tras un aviso por una persona descompensada. El encargado informó que el exboxeador se encontraba en la sala de máquinas cuando sufrió el episodio.

Un médico del servicio de asistencia que llegó al lugar constató el fallecimiento. El informe policial mencionó que Castro padecía diabetes y consignó una baja de insulina, aunque no se había establecido públicamente una causa médica definitiva de la muerte.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 8 de Morón.

Las condolencias del Gobierno provincial se sumaron a las repercusiones por la muerte del exboxeador, cuya carrera dejó una marca en el deporte argentino y mantuvo a Caleta Olivia y Santa Cruz presentes en el escenario internacional del boxeo.