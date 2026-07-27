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Equipos de distintas áreas del Gobierno de Santa Cruz continuaron este lunes con los operativos en los barrios periféricos de Río Gallegos, con el objetivo de acompañar a las familias afectadas por las intensas nevadas y el posterior deshielo, que generó anegamientos en distintos sectores de la capital santacruceña.

Desde el viernes, personal provincial recorre los barrios 22 de Septiembre, Madres a la Lucha, Los Lolos, Bicentenario II, Bicentenario III, Chimen Aike, San Benito y otras zonas aledañas, donde se concretan entregas de leña, módulos alimentarios y artículos de primera necesidad para quienes más lo necesitan. De manera paralela, también se ejecutan tareas con maquinaria pesada para mejorar la transitabilidad y facilitar el drenaje del agua acumulada en las calles.

En ese contexto, el secretario de Estado de Deportes, Gabriel Murúa, señaló: “Nos ha tocado llevar leña a los vecinos que así lo necesitaban porque la verdad es que lo que ha dejado todo este temporal es increíble”.

El secretario de Estado de Deportes, Gabriel Murúa.

En ese sentido, remarcó: “Deja al descubierto todos los años de poca planificación y el estado de los barrios hoy que están inundados y con muchos vecinos que no pueden lamentablemente salir de su casa. Es la realidad que nos toca vivir a nosotros tanto la falta de trabajo de muchos años anteriores como de planificación”.

Por su parte, el director provincial de Gestión Integral, Leonardo Ojeda, destacó que el operativo es resultado de un trabajo articulado entre distintos organismos del Estado. “Hemos estado trabajando de manera conjunta con el área de Protección Civil; Vialidad Provincial; IDUV; Ministerio de Gobierno y demás entes en las emergencias que surgieron este fin de semana con el temporal en cuanto al reparto de leña, módulos de alimentos y asistencia a los vecinos”, señaló.

El director Provincial de Gestión Integral, Leonardo Ojeda.

Finalmente, la referente del Comedor Sonrisas Poderosas, Mabel Flores, valoró el acompañamiento del Gobierno Provincial y la respuesta brindada ante la situación que atraviesan los habitantes del sector.

“Desde el Gobierno Provincial me han traído leña para poder entregar a los vecinos, hace poco igual me habían traído, pero no siempre alcanza. Se contactaron con nosotros y nos enviaron una lista para que nosotros anotemos a las personas que le faltan leña así que agradecemos la ayuda que nos brindan tanto al comedor como a los vecinos del barrio”, afirmó.

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