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Las consecuencias del intenso temporal que afecta a Río Gallegos continúan sintiéndose con fuerza en los barrios más alejados del centro de la ciudad. El deshielo provocado por el aumento de las temperaturas, sumado a las precipitaciones registradas durante las últimas jornadas, generó anegamientos, viviendas inundadas, cañerías congeladas y serias complicaciones para cientos de familias que debieron enfrentar un fin de semana marcado por las inclemencias del invierno patagónico.

Frente a este escenario, el Gobierno de Santa Cruz puso en marcha un amplio operativo territorial y de contingencia que comenzó durante la mañana del domingo y que se suma a las tareas iniciadas el sábado. El objetivo es brindar una respuesta inmediata a los vecinos afectados mediante un despliegue coordinado de organismos provinciales, equipos técnicos, maquinaria pesada y asistencia social.

Unidades de Desarrollo Social llegando donde más se los necesita. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

La recorrida por los sectores más comprometidos está encabezada por el jefe de Gabinete, Pedro Luxen, acompañado por integrantes del Gabinete Provincial y responsables de distintas áreas estratégicas del Estado, quienes supervisan en el territorio las tareas destinadas a aliviar la situación de las familias perjudicadas.

Un despliegue sin precedentes

Las primeras horas del operativo estuvieron concentradas en los barrios donde el agua acumulada por el deshielo comenzó a ingresar a las viviendas, obligando a intervenir de manera urgente para evitar mayores daños materiales y proteger a los grupos familiares más vulnerables.

Agentes provinciales junto a las bolsas para los damnificados. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

Las cuadrillas trabajan en el desagote de domicilios, limpieza de sectores anegados y apertura de canales para facilitar el escurrimiento del agua. Paralelamente, se realiza un relevamiento permanente de las necesidades de cada familia, priorizando aquellos casos donde existen adultos mayores, personas con discapacidad o niños.

El operativo reúne a funcionarios y personal de distintos organismos provinciales. Junto a Luxen participan el ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Sebastián Georgion; la ministra de Gobierno, Belén Elmiger; el ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ezequiel Verbes; el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez; y la ministra Secretaria General de la Gobernación, Soledad Boggio.

Ezequiel Verbes, ministro de Economía, cargando leña para los vecinos. FOTO: GOBIERNO

También forman parte del dispositivo el presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado, Matías Cortijo; el titular de Distrigas S.A., Juan Carlos Berasaluce; el director ejecutivo del Hospital Regional Río Gallegos, Gastón Flores; y el representante de la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos, Favio Vásquez.

Las calles en la periferia están intransitables. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

A ellos se suman trabajadores de la Administración General de Vialidad Provincial, del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), de Santa Cruz Puede (SAU) y de otras áreas operativas que permanecen desplegadas en distintos puntos de la ciudad.

Desagotes, alimentos y recursos

Según pudo saber La Opinión Austral, el operativo no se limita únicamente a retirar el agua acumulada. La asistencia también contempla la entrega de recursos básicos destinados a reducir el impacto de las bajas temperaturas en los hogares afectados.

Mientras las máquinas pesadas trabajan para restablecer la circulación y facilitar el drenaje del agua, los equipos territoriales distribuyen módulos alimentarios, recursos térmicos y otros elementos indispensables para atravesar una emergencia que combina frío extremo, humedad y problemas estructurales derivados del congelamiento de cañerías.

Una columna de móviles llegando al San Benito y aledaños. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

En muchos sectores de Río Gallegos, el deshielo encontró a las calles sin capacidad suficiente para evacuar el importante volumen de agua acumulada durante los días de intensas nevadas. Como consecuencia, el líquido terminó avanzando hacia viviendas ubicadas en zonas bajas, generando importantes complicaciones para sus ocupantes.

Por esa razón, las autoridades definieron concentrar inicialmente los esfuerzos en aquellos barrios donde el riesgo para las familias era mayor, procurando brindar una respuesta rápida antes de que las condiciones meteorológicas agravaran aún más el panorama.

El aporte de empresas

Uno de los aspectos destacados del operativo es la articulación entre el Estado provincial y empresas privadas que decidieron colaborar con recursos para fortalecer la capacidad de respuesta.

El estado en el que se encuentran algunas de las calles en la periferia. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

Entre ellas se encuentra la Compañía General de Combustibles (CGC), que puso a disposición maquinaria pesada, bombas de extracción y camiones atmosféricos para acelerar las tareas de desagote en distintos sectores de la ciudad.

Este aporte permitió ampliar el número de equipos trabajando simultáneamente sobre el terreno, reduciendo los tiempos de respuesta en los barrios más afectados.

Las tareas también son coordinadas por el secretario de Estado de Políticas de Desarrollo Local, Rubén Segura, y la subsecretaria de Protección Civil, Sandra Gordillo, quienes supervisan la asistencia técnica y logística desplegada desde el inicio de la emergencia.

Belén Elmiger, ministra de Gobierno contemplando las consecuencias del deshielo. FOTO: GOBIERNO

La planificación incluye además un monitoreo permanente de las rutas provinciales y de otros puntos sensibles del territorio santacruceño, donde las condiciones climáticas continúan modificándose con rapidez.

Una respuesta que continuará

Desde el Gobierno Provincial señalaron que el trabajo no finalizará con el retiro del agua de las viviendas, sino que continuará durante los próximos días con el objetivo de sanear las zonas más afectadas y acompañar a las familias hasta que la situación vuelva a la normalidad.

Las previsiones meteorológicas anticipan una mejora gradual de las condiciones climáticas en Río Gallegos, aunque las autoridades consideran que los efectos del deshielo seguirán demandando una fuerte presencia territorial debido a la gran cantidad de agua acumulada y al estado de muchas calles de la capital.