El Gobierno de Santa Cruz trabaja en la creación de una empresa de alimentos Así lo adelantó el gobernador Claudio Vidal. Precisó que el objetivo es "recuperar recursos pesqueros para que no se lleven todo para fuera y quede un poco más en nuestra provincia".

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, ofreció precisiones sobre los distintos proyectos que se llevan a cabo desde el Ejecutivo provincial.

En una entrevista radial realizada este domingo, destacó que una de las iniciativas en curso es la creación de una empresa estatal de alimentos.

“Trabajamos con distintos sectores para reactivar el campo ganadero y el agro de una forma más completa, para animarnos a lo que nunca antes se había podido hacer”, dijo el mandatario en diálogo con Patagonia al Mundo.

Mencionó que en lo que respecta a la minería “ya estamos hablando con las operadoras mineras con nuevo proyecto de quema de la explotación de recursos, con más participación de empresas locales en donde el esquema de competencia sea totalmente distinto”.

Además, indicó que desde su gestión apuntan al fortalecimiento de Fomento Minero de Santa Cruz (Fomicruz).

Sobre la misma temática, Vidal dio a conocer que “estamos trabajando en la creación de una empresa de alimentos, por eso la recuperación del buque Liliana“.

Detalló que “estamos armando los pliegos para poder adquirir y comprar un nuevo buque pesquero” al tiempo que agregó que “trabajamos igualmente con una empresa para adquirir un buque pesquero de importante capacidad”.

“Realmente soñamos con una empresa del Estado que pueda producir alimentos”, enfatizó. En tal aspecto, señaló que el objetivo es “recuperar recursos pesqueros para que no se lleven todo para fuera y quede un poco más en nuestra provincia”.

De hecho, mencionó que “estamos trabajando en una fábrica de enlatados y una planta de alimento balanceado, son muchas las cosas que se están haciendo”.

Claudio Vidal confirmó que se producirán cambios en su gabinete. Si bien no brindó precisiones de cuándo se llevarán a cabo, señaló que desde su gestión “estamos haciendo algunas modificaciones pensando en el buen funcionamiento del Gobierno”.

“Vamos a reconstruir Santa Cruz y vamos a sacar a nuestro pueblo adelante, los hijos de bien, los que realmente amamos nuestra provincia”, afirmó el mandatario.

Luego de destacar que junto a su equipo “trabajamos porque esa es la política que conocemos, con aciertos o errores”, aseguró que no descarta una renovación en su gabinete.

“Estoy haciendo esto todo el tiempo, creo que el que por ahí no logra adaptarse al esquema de trabajo siempre tiene la posibilidad de dar un paso al costado y aportar desde el otro lado. Me parece lo lógico y eso habla también de las buenas ideas y sentimientos que ese funcionario tiene hacia su provincia”, dijo.

En ese sentido, sostuvo que “si entiende que por ahí no alcanzó los objetivos y toma la decisión de dar un paso al costado, o ve que no va a poder y dice ´creo que puedo aportar desde el otro lado´, la verdad que me parece magnífico y nadie se tiene que enojar por esto”.

Vidal ratificó que “van a haber cambios”, al tiempo que adelantó: “Estamos haciendo algunas modificaciones pensando en el buen funcionamiento del Gobierno, de hecho tengo plena facultad de poder hacer esto”.

El mandatario provincial hizo hincapié en que “para cinco meses de gestión, estoy más que conforme con haber comenzado las clases y las obras sumamente importantes como el acueducto de Caleta Olivia“.

A propósito, destacó que “en estos días estamos informando a la sociedad sobre las distintas obras que hemos comenzado en todas las localidades con fondos propios, pensando y planificando cómo vamos a pagar durante el mes de junio parte de una gran deuda que nos dejó el gobierno anterior”.

Sin embargo, y más allá de considerar que “hasta acá hago un balance positivo”, aseguró: “Siempre se puede hacer un poquito más”.

