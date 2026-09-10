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El Gobierno de Santa Cruz, a través del Consejo Provincial de Educación, entregó este jueves nuevos equipos de calefacción al Centro Polivalente de Arte de Río Gallegos, ubicado en Comodoro Py 312.

La intervención forma parte del programa de renovación de infraestructura escolar y busca mejorar las condiciones edilicias para estudiantes, docentes y toda la comunidad educativa.

La entrega estuvo encabezada por Marcia Arroyo, directora provincial de Mantenimiento Escolar y Coordinación Regional, quien destacó que se trata de una renovación integral.

“Estamos muy contentos. Era una deuda que teníamos pendiente. Hay que hacer muchísimo trabajo acá, pero estamos avanzando en este cambio de fondo, sin parches”, señaló a La Opinión Austral y otros medios presentes.

Los trabajos incluyen dos nuevas calderas de agua y el reemplazo de numerosos radiadores que presentaban pérdidas y un importante desgaste por su antigüedad. El nuevo sistema funcionará mediante un circuito cerrado con agua destilada, lo que permitirá mejorar el funcionamiento y prolongar la vida útil de los equipos.

Los nuevos equipos de calefacción destinados al Centro Polivalente de Arte de Río Gallegos forman parte del plan de renovación de infraestructura escolar. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Además, se instalará un equipo de aire destinado al sector del Zoom y los pasillos, espacios que, según explicó Arroyo, permanecían sin poder ser utilizados por los estudiantes desde hace años.

La renovación del sistema de calefacción también requiere una intervención integral sobre las instalaciones del establecimiento. En este sentido, el reemplazo de las calderas implica realizar controles sobre la red de gas y las correspondientes pruebas de hermeticidad, con la intervención de Camuzzi para declarar y certificar los nuevos equipos.

Al mismo tiempo, se verifican las instalaciones eléctricas y los tableros vinculados al funcionamiento del sistema, con el objetivo de garantizar que la escuela cuente con condiciones seguras para estudiantes y trabajadores.

En diálogo con los medios Marcia Arroyo, directora provincial de Mantenimiento Escolar y Coordinación Regional, destacó el avance de las obras de renovación en establecimientos educativos de toda la provincia. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Según explicó Arroyo, una vez finalizados los trabajos y realizadas las verificaciones correspondientes, la institución quedará certificada tanto en materia de gas como de electricidad, garantizando que los nuevos equipos puedan funcionar de manera segura y adecuada.

Finalmente, estimó que los trabajos en el Polivalente de Arte demandarán entre 20 y 30 días, aunque aclaró que podrían existir modificaciones en los plazos debido a la magnitud de la obra.

Centro Polivalente de Arte N°1 de Río Gallegos. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Trabajos en distintas localidades

Arroyo indicó que el plan de renovación y mejoramiento de la infraestructura escolar se extiende a distintas localidades de Santa Cruz.

La funcionaria destacó especialmente el avance alcanzado en las instituciones que presentaban problemas graves de calefacción. “Las escuelas que estaban en un problema grave en cuanto a calefacción, esas ya pudimos asistirlas en un 100%”, afirmó. No obstante, aclaró que todavía quedan establecimientos en los que es necesario avanzar con el recambio de equipamiento que, si bien continúa funcionando, se encuentra deteriorado o tiene muchos años de uso.

En Las Heras, se encuentran en etapa de finalización obras en la Escuela N° 63 y la Escuela Industrial N° 7. En esta última institución se realizó un cambio completo del sistema de calefacción: se retiraron las antiguas calderas y radiadores, que se encontraban deteriorados y ya no resultaban funcionales, y fueron reemplazados por equipos de aire. Además, se llevaron adelante trabajos de pintura y otras mejoras edilicias.

El nuevo equipamiento para el Centro Polivalente de Arte incluye dos calderas y nuevos radiadores. En los próximos días está previsto el arribo de un equipo de aire destinado al sector del Zoom y los pasillos del establecimiento. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

También mencionó intervenciones en la Escuela N° 64 y la Escuela N° 53 de Las Heras, mientras que en Caleta Olivia se incorporó nuevo equipamiento en el Jardín N° 67.

Las obras alcanzaron además a establecimientos de Puerto Deseado y Pico Truncado, donde se realizaron trabajos vinculados a las instalaciones eléctricas, y a El Calafate, donde recientemente finalizó una intervención en la EPP N° 9.

“Todas estas escuelas que estoy nombrando, cuentan con equipamiento nuevo, con equipos de aire, con calderas de agua, con radiadores, con cambio de tableros eléctricos, con certificación ante Camuzzi y Distrigas”, explicó Arroyo.

La directora provincial remarcó que aún quedan algunas instituciones por atender, pero que los trabajos continúan de manera progresiva en toda la provincia. “Aún quedan algunas escuelas por resolver, pero nosotros siempre avanzando”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que los tiempos de intervención también están condicionados por los procesos administrativos necesarios para garantizar la transparencia y correcta ejecución de las obras. “En la medida de lo posible tratamos de hacerlo con mucha urgencia y atendiendo a todas las necesidades”, concluyó.