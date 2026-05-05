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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, en un acto desarrollado en Gobernador Gregores inauguró una planta peletizadora, una obra estratégica que -según se indicó- reafirma el rumbo político de la gestión: recuperar la cultura del trabajo, impulsar la producción y transformar los recursos de la provincia en desarrollo.

El acto fue encabezado por el propio Vidal, acompañado por el presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay; la intendenta de Gobernador Gregores, Carina Bosso; el coordinador Mario Agustín; la presidenta del Concejo Deliberante, Adriana Soto; junto a autoridades provinciales, equipos técnicos y productores de la región.

El tradicional corte de cinta con la inauguración de la planta.

Una peletizadora es un equipo industrial que permite transformar materia prima finamente molida en pellets compactos, homogéneos y de fácil manipulación. Este proceso se realiza mediante la combinación de mezclado, temperatura, humedad y presión, lo que da como resultado un producto de mayor densidad y valor agregado. En el ámbito productivo, su uso resulta clave para optimizar recursos locales, mejorar la eficiencia logística y generar insumos con mejores condiciones de almacenamiento, transporte y aprovechamiento energético o nutricional.

Una peletizadora es un equipo industrial que permite transformar materia prima finamente molida en pellets compactos, homogéneos y de fácil manipulación.

El sistema cuenta con equipamiento de última tecnología que garantiza un funcionamiento continuo, con una capacidad de producción de hasta 600 kg por hora de pellets. Esta infraestructura se integra a una planificación provincial que incluye nuevas plantas en distintos puntos del territorio, con el objetivo de ampliar la matriz productiva y fortalecer las economías regionales.

Forestación

En el marco del acto, se firmó un acta compromiso para la adquisición de barbados de álamos y sauces a productores locales, que serán entregados entre agosto y septiembre, con el objetivo de fortalecer la forestación y garantizar insumos para el desarrollo productivo.

El presidente del CAP, Hugo Garay, puso en valor la decisión política del gobernador Claudio Vidal y el trabajo conjunto: “Esto no es un hecho aislado. Es parte de una planificación que nos pidió el gobernador: ordenar, invertir y poner a producir cada rincón de Santa Cruz. Hoy lo estamos haciendo realidad con hechos concretos”.

Su uso resulta clave para optimizar recursos locales, mejorar la eficiencia logística y generar insumos con mejores condiciones de almacenamiento, transporte y aprovechamiento energético o nutricional.

Y agregó: “Tenemos una provincia con un enorme potencial productivo. Lo que faltaba era decisión política y articulación. Hoy hay un Estado presente que acompaña a los productores y genera herramientas para transformar ese potencial en trabajo”.

Además, remarcó el impacto territorial de estas políticas: “Estamos llegando a zonas que durante años quedaron relegadas, como la cuenca carbonífera, con una mirada clara: integrar, producir y generar oportunidades donde antes no las había”.

La planta de Gobernador Gregores forma parte de una estrategia integral que incluye el desarrollo de plantas de peletizado en otras localidades, como Los Antiguos y Río Gallegos, además de infraestructura para la producción de alimento balanceado y programas de siembra de pasturas.

Estas acciones apuntan a diversificar la matriz productiva, reducir costos, generar empleo y fortalecer el arraigo en cada región de Santa Cruz.