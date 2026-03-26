El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su programa de reformas del Estado al oficializar el llamado a licitación pública para la privatización total de Intercargo S.A.U., la empresa estatal encargada del servicio de rampa en los aeropuertos del país. La medida busca la venta del 100% del paquete accionario que hoy está en manos del Estado nacional, mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional. Esto quedó formalizado a través de la Resolución 282/2026 del Ministerio de Economía, publicada el jueves 26 en el Boletín Oficial.

Actualmente, Intercargo presta servicios a la mayoría de las aerolíneas comerciales y tiene una presencia dominante en Aeroparque, donde incluso las compañías que cuentan con su propio sistema de asistencia dependen de su infraestructura. Sin embargo, los primeros pasos de privatización de la empresa Intercargo habían sido dados en julio del 2025.

Proceso de licitación

El concurso se realizará bajo la modalidad de concurso público nacional e internacional, mediante la plataforma CONTRAT.AR. Por este motivo, será necesario estar registrado para poder seguir el avance del proceso. Mientras que la consulta de las bases y condiciones estará disponible hasta el 27 de abril de 2026, las solicitudes serán aceptadas hasta el 7 de mayo de 2026.

Esta se tratará de una licitación con base, es decir, que las empresas que se presenten deberán ofrecer cifras por encima de un monto mínimo, que se ubica en los US$45 millones.

Según se desprende de la norma, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, se conformará una comisión evaluadora “ad hoc” que analizará las propuestas, con la participación de la Secretaría de Transporte y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.

Desde el Ejecutivo se asegura que el esquema busca garantizar “transparencia, competencia y máxima concurrencia” de oferentes, promoviendo la participación de operadores con experiencia en el sector aerocomercial.

Un proceso enmarcado en la reforma del Estado

La privatización de Intercargo forma parte del paquete de empresas públicas declaradas “sujetas a privatización” por la Ley Bases, impulsada por el Gobierno nacional en el marco de su política de reducción del Estado y apertura al capital privado.

Con esta medida, el Ejecutivo busca avanzar en la reconfiguración del sistema aerocomercial argentino, en línea con su estrategia de desregulación del sector y promoción de la competencia.

La licitación ya está en marcha y marcará el futuro de una de las empresas clave en la operatoria aeroportuaria del país.