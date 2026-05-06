El Gobierno reunió a gremios, empresas y municipios para fortalecer la temporada de langostino y defender el trabajo portuario El Gobierno Provincial encabezó una mesa de trabajo con representantes del sector pesquero para avanzar en una agenda común vinculada a las descargas, el empleo y el desarrollo de los puertos santacruceños.

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Ante el inminente inicio de la próxima temporada de langostino y la preocupación por la situación que atraviesan los puertos santacruceños, el Gobierno de Santa Cruz encabezó este martes una mesa de trabajo en el Salón Gregores de Casa de Gobierno junto a representantes gremiales, empresas pesqueras, intendentes y legisladores provinciales.

Durante la mesa de trabajo, se hicieron presentes la ministra de Gobierno, Belén Elmiger; la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci; el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Mata; el secretario de Estado de Pesca y Acuicultura, Sergio Klimenko; y el secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena. También participaron el intendente de Puerto Deseado, Juan Raúl Martínez; los diputados Santiago Aberastain y Luis Gallardo; el concejal Marcelo Vidal; autoridades de UN.E.PO.S.C.; administradores portuarios; representantes de gremios de estibaje; sindicato de guincheros; SUEPP; SEAMARA y empresas del sector.

Una agenda provincial para fortalecer la actividad

En ese marco, se abordaron distintos aspectos vinculados a la temporada de langostino, la situación de Puerto Deseado, las descargas en puertos santacruceños y los planteos que la provincia viene realizando ante el Consejo Federal Pesquero.

En este sentido, desde la Secretaría de Estado de Pesca se detallaron las gestiones impulsadas por Santa Cruz vinculadas a la apertura de zonas, la prospección prevista para las próximas semanas y el futuro esquema de cuotificación del langostino.

El secretario de Estado de Pesca y Acuicultura, Sergio Klimenko, señaló que la provincia viene planteando “la necesidad de que existan condiciones que permitan fortalecer la actividad y generar mayor trabajo en los puertos santacruceños”.

Asimismo, se destacó la participación activa de Santa Cruz dentro de la agenda pesquera nacional, impulsando planteos vinculados a la federalización de las descargas y a la necesidad de que el recurso tenga un mayor impacto económico en la provincia.

Trabajo, puertos y compromiso con Santa Cruz

En la reunión, representantes gremiales manifestaron su preocupación por el impacto que genera la veda del Golfo San Jorge sobre la actividad. Si bien reconocieron la importancia de proteger el recurso, señalaron la necesidad de que la provincia reciba una compensación acorde al esfuerzo realizado durante años para sostener la pesquería.

También plantearon la expectativa de que, una vez iniciada la prospección y la temporada, exista un mayor compromiso por parte de las empresas para fortalecer las descargas en puertos de Santa Cruz, a lo que las autoridades provinciales manifestaron su total acuerdo y la proyección del trabajo conjunto para que esto suceda.

Por su parte, la ministra Nadia Ricci remarcó que “la discusión no pasa solamente por el recurso, sino también por cómo logramos que ese recurso genere trabajo y movimiento económico en Santa Cruz”.

Además, sostuvo que la provincia continuará impulsando herramientas y gestiones que permitan acompañar la actividad y defender el trabajo santacruceño.

Desde el Ejecutivo Provincial y por decisión del gobernador Claudio Vidal, se reafirmó la decisión de continuar trabajando de manera articulada con todos los sectores vinculados a la actividad pesquera, fortaleciendo la presencia de Santa Cruz en la agenda del Consejo Federal Pesquero y promoviendo medidas que permitan sostener el empleo, la actividad portuaria y el desarrollo productivo de las comunidades santacruceñas.