Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En las últimas horas el gremio de Judiciales Provinciales informó, a través de las redes sociales, que se le habría notificado el inicio de jury de enjuiciamiento contra una jueza de Santa Cruz y la investigación para su Secretario.

Se trata de la magistrada de Puerto Santa Cruz, Noelia Ursino, quien habría sido multada por el Tribunal Superior de Justicia. Según indicaron desde el sindicato, habría sido luego de que su secretario pidiera a dos trabajadoras que se presenten en la oficina fuera de horario (cerca de las 22 horas) y, “como no respondieron, les envió a la Policía”, afirmaron.

A fines de abril, el propio gremio de Judiciales informó que el Tribunal Superior de Justicia sancionó a una jueza y a su secretario por su accionar “irregular y violento contra dos trabajadoras” y que “la sanción fue una multa del 5% de sus haberes”.

Recordaron que fueron dos trabajadores las que denunciaron en febrero de 2024 que fueron convocadas fuera de su horario laboral cerca de las 22 horas y, al no responder, minutos más tarde, “un patrullero de la policía se presentó en sus domicilios para ordenarles que se comunicaran con las autoridades judiciales”.

El gremio advirtió que esta forma de proceder “fue vivida como un hecho de violencia e intimidación no solo por las compañeras, sino también por sus familias, generando un clima de miedo e incertidumbre absolutamente inaceptable” y que las trabajadoras señalaron, además, que “no era la primera vez que se las requería en horarios no laborables”.

Luego de que Judiciales realizó varias denuncias, se pidió la investigación administrativa además de las inspecciones de cámara, por lo que “el TSJ determinó que el uso del personal policial para este tipo de citaciones internas constituye una falta grave”.

No obstante, La Opinión Austral pudo saber que la multa realizada a Ursino habría sido sin que se haya iniciado un sumario. Esto podría ir contra de los términos del artículo 16 de la ley orgánica de la justicia. También que la decisión tomada en su momento por la magistrada habría sido ante una situación aislada y excepcional. El proceso legal, recién inicia.