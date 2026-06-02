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El Hospital Regional Río Gallegos recibió una nueva entrega de medicamentos e insumos médicos que permitirá fortalecer la atención sanitaria en la capital provincial y garantizar la cobertura de miles de pacientes que dependen del sistema público de salud.

Así lo confirmó el director ejecutivo del nosocomio, Gastón Flores, durante una entrevista brindada a Radio LU12 AM680, donde explicó que se trata de la tercera entrega realizada en el marco de una licitación impulsada por el Ministerio de Salud de Santa Cruz.

“Estamos viendo el fruto de una licitación que se realizó hace un tiempo. Los insumos están llegando de manera progresiva tanto al Hospital Regional como a los hospitales del interior“, señaló.

El arribo de la segunda tanda de medicamentos a Santa Cruz. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL).

Según detalló, el envío forma parte de un esquema de abastecimiento que incluye alrededor de 400 medicamentos e insumos, entre ellos analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos y soluciones fisiológicas. Flores indicó que el stock recibido permitirá cubrir aproximadamente dos meses de consumo, mientras continúan realizándose pedidos mensuales para garantizar el abastecimiento.

El funcionario recordó además que los pacientes que cuentan con carné hospitalario tienen acceso gratuito a medicamentos, consultas, estudios y tratamientos. En Río Gallegos, el sistema alcanza a entre 7.500 y 8.000 personas.

El director Ejecutivo del Hospital Regional de Río Gallegos, Gastón Flores, junto a la ministra de Salud, Lorena Ross, junto al camión lleno de medicamentos.

Por otra parte, destacó que el Hospital Regional no sólo atiende a pacientes sin cobertura médica, sino también a personas con obra social que recurren al sistema público debido a las limitaciones de la oferta privada en la provincia.

Recursos humanos

En cuanto a los recursos humanos, Flores reconoció que existen dificultades para cubrir algunas especialidades médicas, una situación que afecta a todo el país. “Hay una baja en las residencias médicas y cuesta conseguir determinados especialistas, sobre todo en zonas alejadas como la nuestra”, explicó.

Respecto de la actividad diaria, indicó que sólo la Guardia Central de Adultos registra más de 120 atenciones por día, mientras que durante los meses de invierno aumenta significativamente la demanda por cuadros respiratorios.

La ministra de Salud Lorena Ross, abre la oferta de compra de medicamentos junto al jefe de Gabinete Pedro Luxen, la ministra de Gobierno Belén Elmiger y el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Georgión. También participó el ministro de Economía, Ezequiel Verbes.

En ese sentido, pidió a la comunidad utilizar los centros de atención primaria para consultas de baja complejidad y reservar las guardias hospitalarias para situaciones urgentes. “Siempre se atiende a todos los pacientes, pero las urgencias tienen prioridad“, remarcó.

Asimismo, destacó el trabajo conjunto que se realiza con clínicas y sanatorios privados de la ciudad, al considerar que la articulación entre los distintos subsistemas de salud resulta fundamental para responder a la demanda.

Finalmente, Flores valoró el acompañamiento del Ministerio de Salud y del Gobierno Provincial para sostener las inversiones en insumos, equipamiento y servicios. “El hospital funciona los 365 días del año y eso sólo es posible gracias al trabajo de todo el personal y al acompañamiento permanente del Estado“, concluyó.