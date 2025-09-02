Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego del acto de jura en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz, el flamante juez Carlos Albarracín fue puesto en funciones en el Juzgado de Instrucción Penal de El Calafate, en un encuentro realizado este martes, encabezado por el presidente del TSJ, Daniel Mariani. Acompañaron Jorge Yance, juez de la Cámara Criminal de Río Gallegos; Alberto Ludueña, juez del Juzgado en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y de Familia; Fernando Costabel, secretario penal ante el TSJ, y Matías Neil, secretario de Superintendencia.

Alberto Ludueña, Daniel Mariani y Carlos Albarracín en El Calafate.

El pasado lunes, en una ceremonia realizada en las instalaciones del TSJ en Río Gallegos, Albarracín juró ante las autoridades del máximo órgano judicial. La jornada fue presidida por los vocales del TSJ, Paula Ludueña Campos, Reneé Guadalupe Fernández y Fernando Basanta.

Matías Neil, secretario de superintendencia; Jorge Yance, juez de Cámara Oral de Río Gallegos; Daniel Mariani, presidente del Tribunal Superior de Justicia; Fernando Costabel secretario penal del TSJ; y Carlos Albarracín flamante juez penal de El Calafate.

Compromiso

Albarracín llega para desempeñarse en un juzgado que estaba vacante luego de la jubilación del juez Carlos Narvarte. Viene de desempeñarse en la Cámara Oral en lo Criminal de Río Gallegos, un ámbito donde forjó experiencia en el tratamiento de causas de relevancia y en el funcionamiento de procesos orales, consolidando una trayectoria que ahora se traslada a una jurisdicción con particularidades propias. Su arribo a El Calafate no sólo responde a la necesidad de cubrir una vacante estratégica, sino también a la expectativa de reforzar el servicio de Justicia en una ciudad en constante crecimiento poblacional y con problemáticas judiciales cada vez más complejas.

Momento de jura de Carlos Albarracín ante los vocales del TSJ, Paula Ludueña Campos, Reneé Fernández y Fernando Basanta, el pasado lunes.

Durante la ceremonia, el flamante juez dejó en claro cuál será su impronta de gestión: “Quiero convocar al equipo de trabajo, ver la totalidad de causas que están en trámite y hacer un diagnóstico para lograr una mayor efectividad en el servicio de Justicia“. Sus palabras transmitieron un mensaje de compromiso con la tarea y de apertura hacia un trabajo conjunto que apunte a mejorar la respuesta judicial.

